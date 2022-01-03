«Мы разные по характеру». Как супругам научиться слышать друг друга? Советы от лучшей семьи Гомельской области

Новости Беларуси. Интернациональная пара победила в конкурсе «Лучшая семья Гомельщины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тимур и Ангелина Каюмовы и их дочь Злата покорили жюри сочетанием узбекских и белорусских традиций, а также кулинарными и творческими талантами. Подробности в материале Анны Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Конкурс «Лучшая молодая семья Гомельщины» проводится с 2008 года, и впервые в нем выиграла пара из областного центра. Тимур и Ангелина Каюмовы живут в Советском районе и воспитывают 5-летнюю дочь Злату. Чтобы узнать секрет семейного счастья, мы заглянули к ним в гости.

Тимур Каюмов, житель Гомеля:

Чай мы пьем по-узбекски очень часто – из пиал. Это национальная посуда Востока, Узбекистана. Чай заварен, можно разливать.

В семье Каюмовых гармонично переплетаются две культуры. Родные Тимура из Узбекистана, Ангелины – из Беларуси. Больше всего это заметно, когда пара устраивает семейное застолье и готовит национальные блюда.

Тимур Каюмов:

Основное – это узбекский плов, манты, лагман, урама, самса и так далее. Чебуреки, кстати. Так как жена у меня по первому образованию повар и закончила кулинарный техникум, она, конечно же, очень хорошо готовит. Чем еще супруги Каюмовы покорили жюри – читайте здесь.

Вероятно, именно вкусными угощениями Каюмовы проложили путь к сердцам членов жюри. В конкурсе на звание лучшей семьи области им предложили поучаствовать на предприятии. Тимур и Ангелина работают на Гомельском вагоностроительном заводе. Покорив районный и городской этапы, семья одержала уверенную победу и в областном финале – за них отдали большинство голосов и жюри, и зрители в онлайн-голосовании. Готовиться к конкурсу помогали родители и коллеги.

Ангелина Каюмова, жительница Гомеля:

Бабушки участвовали. Так как ребенок у нас очень любит сказки на ночь – это наша семейная традиция, поэтому бабушки читали сказки на двух языках: на узбекском и белорусском.

Каюмовы в браке уже семь лет. Познакомились еще в детстве, когда гуляли в парке с родными. Ангелине запомнилось необычное и красивое имя мальчика. Спустя 14 лет Тимур написал ей в соцсетях. Так и завязались крепкие и романтичные отношения, которые привели к созданию семьи и рождению дочери Златы.