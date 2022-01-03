«Травмы, связанные с ожогом конечностей». Сколько человек пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь?

Новости Беларуси. Более 100 тысяч человек по всей стране посетили праздничные мероприятия в новогоднюю ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За порядком в местах массовых гуляний следили правоохранители. Традиционно в эти дни службу они несут в усиленном режиме. Никаких чрезвычайных происшествий или серьезных преступлений, к счастью, не произошло. Зафиксировано лишь несколько случаев неосторожного обращения с пиротехникой.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси: К сожалению, зарегистрировано 9 случаев травмирования граждан из-за того, что неправильно пользовались пиротехническими изделиями. Из 9 человек трое детей и трое граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Причем практически все случаи совершены по месту жительства в частных домовладениях, когда граждане вечером выходили на улицу и пытались зажечь фейерверки или петарды, в результате чего причинили себе травмы, связанные с ожогом конечностей либо лица. Всем людям была оказана медицинская помощь, и люди были отпущены.

Итоги первых выходных нового года подвели и в ГАИ. За два дня инспекторы выявили 162 нетрезвых водителя. В авариях погибли три человека, еще 32 получили различные травмы. В ГАИ также отметили, что продолжат уделять особое внимание пьяным водителям. С 1 по 10 января будет проводиться комплекс соответствующих профилактических мероприятий.

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси:

В этот период при контроле за дорожным движением используется практика обмена нарядами дорожно-патрульной службы информации между граничащими районами. Кроме того, будет опять же использоваться комплексное мероприятие под условным названием «Фильтр», которое позволяет максимально качественно выявлять злостных нарушителей правил дорожного движения. В частности, это управление в состоянии алкогольного опьянения, управление автомобилем без соответствующего разрешения.

Одна из причин дорожных происшествий – погодные условия. Мокрый снег и гололедица в первые дни года превратили в настоящий каток не только дороги, но и тротуары. За сутки в стране 355 человек обратились с гололедными травмами.