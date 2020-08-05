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«Решил проголосовать досрочно, потому что все уже устали от этих информационных противоборств»

05 августа 2020 18:07
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Новости Беларуси. Голосовать 5 августа пришел и этот молодой капитан, заместитель командира инженерно-саперной бригады в Слониме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для потомственного военного чувство ответственности – семейная ценность.

«Решил проголосовать досрочно, потому что все уже устали от этих информационных противоборств» -1

Нынешнюю избирательную кампанию спокойной назвать, очевидно, нельзя. И твердая позиция белорусов, уверен Кирилл Клинов, лучшая защита от таких нападений.

«Решил проголосовать досрочно, потому что все уже устали от этих информационных противоборств» -4

Кирилл Клинов, заместитель командира инженерно-саперного батальона войсковой части № 33933:
Выходные, как и у многих людей, у меня спланированы – будем отдыхать с семьей за городом. Поэтому решил сделать свой выбор сегодня. Решил проголосовать досрочно, потому что все уже устали от этих информационных противоборств. Сделал свой гражданский выбор. Я уверен, что мой голос учтется.

«Решил проголосовать досрочно, потому что все уже устали от этих информационных противоборств» -7

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# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Кирилл Клинов # Александр Добриян # Фотофакт

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