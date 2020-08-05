Новости Беларуси. Голосовать 5 августа пришел и этот молодой капитан, заместитель командира инженерно-саперной бригады в Слониме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для потомственного военного чувство ответственности – семейная ценность.

Кирилл Клинов, заместитель командира инженерно-саперного батальона войсковой части № 33933:

Выходные, как и у многих людей, у меня спланированы – будем отдыхать с семьей за городом. Поэтому решил сделать свой выбор сегодня. Решил проголосовать досрочно, потому что все уже устали от этих информационных противоборств. Сделал свой гражданский выбор. Я уверен, что мой голос учтется.