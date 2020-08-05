«Я всегда использую свой шанс прийти заблаговременно». Анатолий Ярмоленко проголосовал досрочно на выборах Президента

Новости Беларуси. Для многих белорусов досрочное голосование – уже знаковая и весьма удобная возможность сделать свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделать свой выбор заранее решил и Анатолий Ярмоленко. Для артиста конец недели, как правило, самый рабочий. Из-за плотного гастрольного графика не раз случалось голосовать и вдали от родины: и в Москве, и Нью-Йорке. Оставаться патриотом просто, когда уверен в своих чувствах.