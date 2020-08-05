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«Я всегда использую свой шанс прийти заблаговременно». Анатолий Ярмоленко проголосовал досрочно на выборах Президента

05 августа 2020 18:12
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Новости Беларуси. Для многих белорусов досрочное голосование – уже знаковая и весьма удобная возможность сделать свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я всегда использую свой шанс прийти заблаговременно». Анатолий Ярмоленко проголосовал досрочно на выборах Президента-1

Сделать свой выбор заранее решил и Анатолий Ярмоленко. Для артиста конец недели, как правило, самый рабочий. Из-за плотного гастрольного графика не раз случалось голосовать и вдали от родины: и в Москве, и Нью-Йорке. Оставаться патриотом просто, когда уверен в своих чувствах.

«Я всегда использую свой шанс прийти заблаговременно». Анатолий Ярмоленко проголосовал досрочно на выборах Президента-4

«Я всегда использую свой шанс прийти заблаговременно». Анатолий Ярмоленко проголосовал досрочно на выборах Президента-6

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Я всегда использую свой шанс прийти заблаговременно, где бы я ни находился, в какой стране. Я всегда за мирную и процветающую Беларусь. Она вот здесь, она уже построена.

«Я всегда использую свой шанс прийти заблаговременно». Анатолий Ярмоленко проголосовал досрочно на выборах Президента-9

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# Выборы в Беларуси # общество # Анатолий Ярмоленко # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Александр Добриян # Фотофакт

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