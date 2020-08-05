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Директор Института истории НАН Беларуси: сегодня как никогда важно сохранить суверенитет и независимость страны

05 августа 2020 18:08
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Новости Беларуси. Уверенность в своей позиции, которая приводит на избирательные участки белорусов, основана не только на эмоциях (хотя куда без них, когда речь о будущем твоей страны), но и на чистой логике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор Института истории НАН Беларуси: сегодня как никогда важно сохранить суверенитет и независимость страны-1

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
Послание Президента Республики Беларусь Национальному собранию и белорусскому народу было такое эмоционально насыщенное, искреннее, сильное по духу, конкретное по содержанию.

Сегодня как никогда важно для нас сохранить суверенитет и независимость нашей страны в сложнейших общемировых условиях. Не разрушать то, что сделано, а созидать и развивать чувство ответственности за судьбу своей страны, своего государства на высоком уровне. Поэтому люди стремятся осуществить свой гражданский долг как можно скорее.

Директор Института истории НАН Беларуси: сегодня как никогда важно сохранить суверенитет и независимость страны-4

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