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Новости по тегу #Рождаемость в Беларуси

Когда в Беларуси вырастет рождаемость? Демографический прогноз
18 июля 2026 16:56

Когда в Беларуси вырастет рождаемость? Демографический прогноз

В Беларуси появилась еще одна традиция – показываем, как выглядит «Бацькава кашуля»
07 июня 2026 17:23

В Беларуси появилась еще одна традиция – показываем, как выглядит «Бацькава кашуля»

Программа демографии будет выполнена! О целях и проектах на Год белорусской женщины рассказала Алла Смоляк
25 января 2026 14:12

Программа демографии будет выполнена! О целях и проектах на Год белорусской женщины рассказала Алла Смоляк

Психолог-сексолог: поколение, которое сейчас выходит замуж, выращено поколением травматичным
14 мая 2025 18:10

Психолог-сексолог: поколение, которое сейчас выходит замуж, выращено поколением травматичным

«Мы, родители, сами взращиваем беспомощность детей» – Татьяна Солодовникова
14 мая 2025 18:03

«Мы, родители, сами взращиваем беспомощность детей» – Татьяна Солодовникова

Депутат: если не будут рожать, то не нужно будет войн и вирусов, чтобы нас не стало
14 мая 2025 18:01

Депутат: если не будут рожать, то не нужно будет войн и вирусов, чтобы нас не стало

«Возраст имеет значение». Врач объяснила, почему не нужно откладывать рождение детей
14 мая 2025 17:50

«Возраст имеет значение». Врач объяснила, почему не нужно откладывать рождение детей

Младенческая смертность и рождаемость – в Минздраве рассказали, какие места в рейтингах занимает Беларусь
12 мая 2025 16:54

Младенческая смертность и рождаемость – в Минздраве рассказали, какие места в рейтингах занимает Беларусь

Нужно ли ввести налог для тех женщин, которые отказываются рожать? Мнение
12 мая 2025 16:25

Нужно ли ввести налог для тех женщин, которые отказываются рожать? Мнение

Малашко: благодаря программе семейного капитала за последние 10 лет количество многодетных семей удвоилось
12 мая 2025 16:04

Малашко: благодаря программе семейного капитала за последние 10 лет количество многодетных семей удвоилось

Как выхаживают детей с минимальным весом – рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»
31 декабря 2024 09:17

Как выхаживают детей с минимальным весом – рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»

ЭКО в Беларуси: кому проводят бесплатную процедуру и какая вероятность забеременеть?
02 мая 2024 16:23

ЭКО в Беларуси: кому проводят бесплатную процедуру и какая вероятность забеременеть?