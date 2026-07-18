Новости по тегу #Рождаемость в Беларуси

Демографическая политика остается национальным приоритетом Беларуси.
В стране стартовал республиканский проект «Трэці – Бацькаў».
«Белорусская женщина везде. Сегодня можно говорить, что белорусская женщина – это 87 % всех женщин, занятых, например, в сфере здравоохранения и образования».
«Дети смотрят на это все и думают: нет, я так не хочу. Как по-другому, они не знают. Как раньше, они не хотят».
«Сейчас на четвертом курсе у нас только одна девушка вышла замуж».
«Сегодня действительно депопуляция населения – это угроза национальной безопасности Республики Беларусь».
«Любая соматическая патология – с годами, к сожалению, мы здоровее не становимся».
«Если брать медицину, то медицина у нас на самом деле хорошая».
«Поступали к нам такие предложения, мы их рассматривали. То есть такой налог был в свое время, в 90-х, по-моему».
«Те выплаты материальные, которые производятся в нашем государстве на рождение первого, второго, последующих детей, семейный капитал, они, конечно, делают свое дело».
За 2024 год у нас в нашем центре родилось более 3000 маленьких белорусов.
10 октября 2026 16:34
10 октября 2026 16:24
10 октября 2026 15:57
10 октября 2026 15:42
10 октября 2026 15:24
10 октября 2026 15:04
10 октября 2026 14:43
10 октября 2026 14:36