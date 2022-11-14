«У мамы ребёнок, у отца ребёнок». В каких случаях семья может считаться многодетной?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:

Опять же, мы забываем и говорим: «Многодетные мамы, мамы, мамы...» А папа? Ведь ответственное отцовство. Мы сейчас уже как-то программой, активизация какая-то идет этого ответственного отцовства. Благодаря этому тоже у нас появились многодетные семьи. Алена Сырова, СТВ:

День отца недавно отметили. Анастасия Боброва:

Да, потому что поддержка женщине оказывается, и маме уже не так страшно рожать и второго, и третьего, и даже первого.