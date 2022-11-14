«У мамы ребёнок, у отца ребёнок». В каких случаях семья может считаться многодетной?
Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:
Опять же, мы забываем и говорим: «Многодетные мамы, мамы, мамы...» А папа? Ведь ответственное отцовство. Мы сейчас уже как-то программой, активизация какая-то идет этого ответственного отцовства. Благодаря этому тоже у нас появились многодетные семьи.
Алена Сырова, СТВ:
День отца недавно отметили.
Анастасия Боброва:
Да, потому что поддержка женщине оказывается, и маме уже не так страшно рожать и второго, и третьего, и даже первого.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ну, маме придется рожать. Папе-то не рожать, понимаете?
Анастасия Боброва:
Папе не рожать, но, тем не менее. Многодетными-то, вот опять же, только если у папы будет три и они будут с ним проживать в этой семье.
Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Дело в том, что ребенок должен проживать и быть на иждивении у родителя. То есть родитель должен его обеспечивать. А если ты просто являешься, извините за такое слово, биологическим папой, который не проживает вместе, пусть даже платит алименты, то фактически ты не обеспечиваешь ежедневное существование своего ребенка. Поэтому какие…
Анастасия Боброва:
Нет, они могут. От одного брака у мамы ребенок, у жены, у отца ребенок.
Юлия Артюх:
Мы говорим о том, что проживание.
Анастасия Боброва:
Ну они усыновляют, удочеряют еще третьего.
Кирилл Казаков:
Нет, ну это такая семья, в принципе, обычная для нашей истории сейчас.
Анастасия Боброва:
Да! Если эти три ребенка будут с ними проживать, они могут получить статус многодетной семьи и получить меры поддержки.
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