Государственный таможенный комитет: срок пребывания польских фур на территории Беларуси продлён

Еще одна отличительная черта белорусов – доброжелательность и открытость. К сожалению, события последних дней совсем по-другому характеризуют наших соседей. Те, мало того что не придерживаются никаких общепринятых норм, но и идут и в разрез с международными договоренностями. Закрытие Варшавой всех погранпереходов на границе с Беларусью вызвало целую вереницу проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем для польского бизнеса и граждан. В западне из-за этого оказались автоперевозчики. На данный момент у нас остается почти полторы тысячи транспортных средств с польскими номерами. Их выезд возможен только через белорусско-польский участок границы. У грузовиков истекает срок временного ввоза на территорию ЕАЭС. Это чревато наказанием.

Но Беларусь идет навстречу: срок пребывания польских фур на территории страны продлен – сообщили в Государственном таможенном комитете. Там же уточнили, что в очередях на литовском и латвийском направлениях остаются около 1 100 фур. Наиболее сложная ситуация в пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай». Там скопилось больше 850 большегрузов. Сопредельная сторона за сутки оформила лишь 23 % авто от нормы.

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