Символ связи времён – в Бресте возложили цветы к памятнику красноармейцам

В Бресте представители власти, общественности и молодежи возложили цветы к памятнику красноармейцам, которые погибли в 1939 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россыпь алых цветов – в благодарность за возможность жить в единой стране – Беларуси.

Для брестчан это место символизирует связь времен. У обелиска захоронены 46 воинов Красной Армии, которые погибли в 1939 году, солдаты, освобождавшие Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 10 героев Советского Союза. По архивным материалам установлено, что в начале войны немцы разрушили могилу, но обелиск выстоял. Теперь сквозь десятилетия это живое напоминание потомкам цены и значимости Дня народного единства. Лукашенко: надо прервать годы молчания о том, какой тяжёлый след оставила Польша на наших землях.

Лично для меня это еще история немножко личная. Я с детства жил на улице 17 сентября. Уже тогда понимал четко, что история у нас счастливая. Мы воссоединились, воссоединилась Западная Беларусь с БССР. И это, конечно же, придало импульс к развитию, к пониманию того, что мы единый народ.