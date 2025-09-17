Лукашенко: надо прервать годы молчания о том, какой тяжёлый след оставила Польша на наших землях
О значимости Дня народного единства, единой стратегии формирования исторической памяти и важности развития исторической науки. Александр Лукашенко проводит большую встречу с идеологическим активом и экспертами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости собрались должностные лица, лидеры политических партий, общественных объединений, руководители СМИ, журналисты, политологи, историки. 17 сентября 1939-го – один из поворотных моментов в летописи белорусской государственности: земли, разделенные долгое время, вновь обрели целостность.
Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости, а спустя десятилетия – национального единства. Но исторический контекст событий тех лет особенно чувствительный: для польской власти присоединенная территория была аграрным придатком, а местные жители считались людьми второго сорта. Они использовались как дешевая рабочая сила. Все белорусское – просто-напросто искоренялось. Александр Лукашенко призывает открыто говорить о «тяжелом следе» польской власти на наших землях.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что бы ни происходило сегодня, мы не считаем ошибкой то, что долгие годы старались жить с соседями в мире, не бросая в лицо неприятные для них исторические факты (ну что тут жалеть об этом). Пока мы думали о дружбе, там из нас делали недочеловеков и откровенных врагов. И в культуре, и в науке, и в средствах массовой информации. В итоге выработали ту политику, которую сегодня имеем.
Поэтому, на мой взгляд, надо больше рассказывать предысторию похода Красной Армии. Рассказывать, прервав годы молчания о том, какой тяжелый след оставила польская власть на землях, оторванных от нашей Советской республики. Наши люди должны знать, что белорусов грабили, пока этническая Польша процветала, расцветала, что наши ресурсы вывозились, а крестьянин, который трудился на износ за гроши, жил в нищете и под страхом плетки. И эта плетка опускалась на каждого, кто пытался бороться за свою веру, язык, свою культуру.
Александр Лукашенко:
Мы должны говорить о том, что жители Западной Беларуси были лишены права учиться на родном языке, православные храмы закрывались, национальные элиты и священники преследовались. Мы все должны помнить, что польские тюрьмы были переполнены белорусскими патриотами, что нация уничтожалась и духовно, и физически – самым жестоким способом. Об этом мы вкривь, вкось говорим. Но для этого не надо было собираться во Дворце Независимости у Президента. Мы ведь собрались для того, чтобы найти что-то новое – новое направление, которое, как молодежь говорит, зашло бы, зацепило людей.
Особенно важно рассказывать, как героически западные белорусы сопротивлялись, объединялись в борьбе, стремились к воссоединению с восточной частью. Это действительно исторический пример народного единства. Вопрос: насколько эффективно мы эти факты озвучиваем? Начиная со школьного учебника и заканчивая экспозициями в музеях, экскурсиями по памятным местам. Особенно подчеркиваю – учебники. Если со школьного возраста нам удалось убедить, вложить в голову детей то, что мы хотим и о чем говорим, значит, мы добились успеха.
День народного единства отмечается в Беларуси.
Большой разговор во Дворце Независимости с идеологическим активом и экспертами продолжается. Напомним, он проходит в формате круглого стола.