Лукашенко: надо прервать годы молчания о том, какой тяжёлый след оставила Польша на наших землях

О значимости Дня народного единства, единой стратегии формирования исторической памяти и важности развития исторической науки. Александр Лукашенко проводит большую встречу с идеологическим активом и экспертами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости собрались должностные лица, лидеры политических партий, общественных объединений, руководители СМИ, журналисты, политологи, историки. 17 сентября 1939-го – один из поворотных моментов в летописи белорусской государственности: земли, разделенные долгое время, вновь обрели целостность. Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости, а спустя десятилетия – национального единства. Но исторический контекст событий тех лет особенно чувствительный: для польской власти присоединенная территория была аграрным придатком, а местные жители считались людьми второго сорта. Они использовались как дешевая рабочая сила. Все белорусское – просто-напросто искоренялось. Александр Лукашенко призывает открыто говорить о «тяжелом следе» польской власти на наших землях. Нам нужны примеры героических людей! Лукашенко предложил сформировать пантеон национальных героев. Подробности здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что бы ни происходило сегодня, мы не считаем ошибкой то, что долгие годы старались жить с соседями в мире, не бросая в лицо неприятные для них исторические факты (ну что тут жалеть об этом). Пока мы думали о дружбе, там из нас делали недочеловеков и откровенных врагов. И в культуре, и в науке, и в средствах массовой информации. В итоге выработали ту политику, которую сегодня имеем. Поэтому, на мой взгляд, надо больше рассказывать предысторию похода Красной Армии. Рассказывать, прервав годы молчания о том, какой тяжелый след оставила польская власть на землях, оторванных от нашей Советской республики. Наши люди должны знать, что белорусов грабили, пока этническая Польша процветала, расцветала, что наши ресурсы вывозились, а крестьянин, который трудился на износ за гроши, жил в нищете и под страхом плетки. И эта плетка опускалась на каждого, кто пытался бороться за свою веру, язык, свою культуру.