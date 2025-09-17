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Нам нужны примеры героических людей! Лукашенко предложил сформировать пантеон национальных героев

17 сентября 2025 11:08
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О значимости Дня народного единства, единой стратегии формирования исторической памяти и важности развития исторической науки. Александр Лукашенко проводит большую встречу с идеологическим активом и экспертами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из тем большого разговора коснулась формирования пантеона национальных героев. Президент высказал свою точку зрения.

Лукашенко: надо прервать годы молчания о том, какой тяжелый след оставила Польша на наших землях. Читайте здесь.

Нам нужны примеры героических людей! Лукашенко предложил сформировать пантеон национальных героев-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тема очень чувствительная. Тоже надо понимать, кто герой, кто враг, кто внес вклад в мировую культуру, науку, историю, сохранив связь с Родиной, кто сделал то же самое, но отрекся от своей идентичности. Никого не вычеркиваем из своей истории, но акценты должны быть сделаны четко и желательно без полумер. И так же четко мы должны аргументировать официальную позицию и отражать ее в информационных источниках. Критерий один – преданность интересам родной земли и своего народа. Опять же, делаются ли такие акценты в школьных и вузовских программах? Каждый исторический персонаж – это воспитатель наших детей. С героями Великой Отечественной войны все понятно: они героически погибали за Родину. Но у нас были и большие периоды мирной истории. Нам нужны примеры людей, которые героически жили и трудились.

Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства.

# Александр Лукашенко # День народного единства

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