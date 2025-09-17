Нам нужны примеры героических людей! Лукашенко предложил сформировать пантеон национальных героев

О значимости Дня народного единства, единой стратегии формирования исторической памяти и важности развития исторической науки. Александр Лукашенко проводит большую встречу с идеологическим активом и экспертами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из тем большого разговора коснулась формирования пантеона национальных героев. Президент высказал свою точку зрения.