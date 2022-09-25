«За большие деньги». На саммите ШОС Лукашенко попросили продать белорусские РСЗО «Полонез»

Кстати, о ШОС. Свежи еще воспоминания о саммите организации в Самарканде, который для Беларуси имел по-настоящему ключевое значение. Изначально ШОС была региональной центрально-азиатской организацией, но довольно скоро стала привлекательна и для представителей других регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Много лет назад и Беларусь сделала свой выбор и присоединилась к ШОС на правах наблюдателя. А на прошлой неделе мы начали путь к полноценному членству в организации. Рассчитываем пройти его за год. И не только Беларусь хочет стать частью семьи, где равный говорит с равным. Показательно, что за последнее время партнерами ШОС стали богатейшие Катар, Эмираты, Саудовская Аравия. Турция, которая раньше не воспринимала ШОС всерьез, уже не исключает вступления, а Эрдоган охотно общается на полях саммита со всеми присутствующими лидерами.

В общем, когда коллективный Запад надел на себя корону, отказавшись «дружить с неугодными», не желающие быть «угодными» обнаружили для себя вариант: кризис – время возможностей и поиска альтернатив. И в Самарканде ничего личного – только бизнес, вернее, интересы своих государств. Многое звучало с высоких трибун, но еще больше в кулуарах. Стоит ли говорить о значимости таких договоренностей? Например, история белорусских «Полонезов» где-то там и зародилась. Не все, что было в Самарканде, должно там и остаться. Интересными и допустимыми моментами на неделе с журналистами поделился Александр Лукашенко.