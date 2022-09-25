«За большие деньги». На саммите ШОС Лукашенко попросили продать белорусские РСЗО «Полонез»
Кстати, о ШОС. Свежи еще воспоминания о саммите организации в Самарканде, который для Беларуси имел по-настоящему ключевое значение. Изначально ШОС была региональной центрально-азиатской организацией, но довольно скоро стала привлекательна и для представителей других регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Много лет назад и Беларусь сделала свой выбор и присоединилась к ШОС на правах наблюдателя. А на прошлой неделе мы начали путь к полноценному членству в организации. Рассчитываем пройти его за год. И не только Беларусь хочет стать частью семьи, где равный говорит с равным. Показательно, что за последнее время партнерами ШОС стали богатейшие Катар, Эмираты, Саудовская Аравия. Турция, которая раньше не воспринимала ШОС всерьез, уже не исключает вступления, а Эрдоган охотно общается на полях саммита со всеми присутствующими лидерами.
В общем, когда коллективный Запад надел на себя корону, отказавшись «дружить с неугодными», не желающие быть «угодными» обнаружили для себя вариант: кризис – время возможностей и поиска альтернатив. И в Самарканде ничего личного – только бизнес, вернее, интересы своих государств. Многое звучало с высоких трибун, но еще больше в кулуарах. Стоит ли говорить о значимости таких договоренностей? Например, история белорусских «Полонезов» где-то там и зародилась. Не все, что было в Самарканде, должно там и остаться. Интересными и допустимыми моментами на неделе с журналистами поделился Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я и с Азербайджаном обсудил вопрос, и с турками обсудил вопрос, с Реджепом Эрдоганом. Я в этом котле вращаюсь, вижу, как развивается мир. Когда ты там, в этом бурном котле находишься, ты чувствуешь нерв планеты всей. Это же для Президента очень важно. Мне же надо встраивать Беларусь в эту систему отношений международных. Поэтому и в глобальном плане, и в конкретных экономических каких-то, военно-политических. Ведь где началось у нас обсуждение вопросов «Полонеза»? На таком саммите. Более того, на этом саммите, я не буду называть государства, уже несколько попросили: а вы можете нам продать «Полонез»? Я говорю: могу, только за большие деньги. То есть вот такое общение, где решается или начинают решаться конкретные вопросы. И это, я уверен, будущее. Во-первых, там одна из мощнейших экономик. Вторая – Индия, которая очень быстро развивается. Полтора миллиарда – больше чем в Китае населения. И Китай, и Россия – мирового уровня образцы, самое современное вооружение. Если вместе, непобедимы. А почему, скажем по-белорусски, нам не быть под зонтиком этой организации? Я и об этом думаю.