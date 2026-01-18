Крещенские купания: как правильно окунаться, чтобы не попасть к врачу
18 января, Крещенский сочельник, а значит, пришла пора окунаться в прорубь. Но это больше народная, чем церковная традиция. Поэтому для верующих совсем не обязательно погружаться в ледяную воду с головой. Лучше в этот день сходить на литургию и причастие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тем не менее каждый год находятся желающие смыть грехи. Для этого и проводится погружение. В Беларуси оборудовано более 130 купелей, где дежурят сотрудники ОСВОД, МЧС, МВД и медицинские бригады. Водохранилище Дрозды – популярное место у минчан в летний сезон. Но и сегодня там достаточно многолюдно.
Даниил Дроботов, корреспондент:
В этом году погода преподнесла настоящий подарок любителям традиций: на улице бодрящие -16 градусов. Поэтому и крещенские купания проходят по всем канонам. Как говорится, с крепким морозом да в прорубь-матушку.
Желающих совершить обряд омовения в Дроздах действительно много, люди приходят целыми семьями. Для верующих это не только традиция, но и способ проверить себя и зарядиться энергией на весь год. Причем окунаются даже самые маленькие.
Но, учитывая погоду, важно соблюсти все правила: перед погружением нужно обязательно разогреться, а в воде можно находиться не больше минуты. Медики напоминают, что погружение в такую холодную воду – серьезный стресс для организма.
Подробнее в видео.