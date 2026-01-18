Крещенские купания: как правильно окунаться, чтобы не попасть к врачу

18 января, Крещенский сочельник, а значит, пришла пора окунаться в прорубь. Но это больше народная, чем церковная традиция. Поэтому для верующих совсем не обязательно погружаться в ледяную воду с головой. Лучше в этот день сходить на литургию и причастие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тем не менее каждый год находятся желающие смыть грехи. Для этого и проводится погружение. В Беларуси оборудовано более 130 купелей, где дежурят сотрудники ОСВОД, МЧС, МВД и медицинские бригады. Водохранилище Дрозды – популярное место у минчан в летний сезон. Но и сегодня там достаточно многолюдно.