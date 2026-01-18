Настало время для нового рывка! Чего добилась Витебская область за 5 лет и что в планах?

15 января стало известно, что северный край Беларуси возглавит уже экс-посол нашей страны в России, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Здесь давайте прямо сейчас детальнее.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Александр Николаевич Рогожник. До этого руководил Минпромом. После полтора года был у руля посольства, которое глава Администрации Президента Дмитрий Крутой называет не иначе, как второе правительство. Кандидатура, согласитесь, неочевидная. Тем интереснее. Учитывая, на чем Президент при назначении акцентировал внимание, можно понять одно: Витебщине стоит приготовиться к встряске и новому стилю управления.

Лукашенко о новом губернаторе Витебской области: человек с жёстким стержнем, дисциплинированный. Подробности.

То, что кадровые перестановки в регионе, к которому приковано столько внимания, должны были случиться, предполагали многие. Дело даже не в том октябрьском совещании. Дело еще и во времени, которое выбирает нас. Когда Александр Субботин возглавил Витебскую область в 2021 году, региону было важно стабилизироваться. После нескольких лет экспериментов с интеграционными объединениями, разъединениями в зоне рискованного земледелия нужно было спокойно и без надрыва как минимум разобраться, найти новые точки роста. Но кто это мог сделать лучше своего, местного? Прошло 4 года, и настало время для рывка уже по отдельности.