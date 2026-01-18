Настало время для нового рывка! Чего добилась Витебская область за 5 лет и что в планах?

15 января стало известно, что северный край Беларуси возглавит уже экс-посол нашей страны в России, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Здесь давайте прямо сейчас детальнее.
15 января стало известно, что северный край Беларуси возглавит уже экс-посол нашей страны в России, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Здесь давайте прямо сейчас детальнее.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Александр Николаевич Рогожник. До этого руководил Минпромом. После полтора года был у руля посольства, которое глава Администрации Президента Дмитрий Крутой называет не иначе, как второе правительство. Кандидатура, согласитесь, неочевидная. Тем интереснее. Учитывая, на чем Президент при назначении акцентировал внимание, можно понять одно: Витебщине стоит приготовиться к встряске и новому стилю управления.
Лукашенко о новом губернаторе Витебской области: человек с жёстким стержнем, дисциплинированный. Подробности.
То, что кадровые перестановки в регионе, к которому приковано столько внимания, должны были случиться, предполагали многие. Дело даже не в том октябрьском совещании. Дело еще и во времени, которое выбирает нас. Когда Александр Субботин возглавил Витебскую область в 2021 году, региону было важно стабилизироваться. После нескольких лет экспериментов с интеграционными объединениями, разъединениями в зоне рискованного земледелия нужно было спокойно и без надрыва как минимум разобраться, найти новые точки роста. Но кто это мог сделать лучше своего, местного? Прошло 4 года, и настало время для рывка уже по отдельности.
Предлагаю сосредоточиться на фактах. За 5 лет Витебской области удалось нивелировать отрицательную динамику и обеспечить рост по ключевым параметрам развития региона, валовому региональному продукту. Подросли объемы промышленного производства – 104,4 %. Экспорт товаров и услуг увеличился в 2,3 и 1,8 раза соответственно. Но АПК – как было ахиллесовой пятой, так и осталось. То, что в стране в сельском хозяйстве сделано давно, в Витебской области делают только сейчас.
Пытаются наверстать в последние 4 года. В 2025-м закрыли наконец фермы, где до сих пор доили коров в ведра. И по щелчку на МТК всех не перевести. Да и не загрузить их полностью. В том числе потому, что не искоренили падеж скота, молодняка главным образом. Это то, что недопустимо. И как бы жестко ни звучало, мы теряем заработок на мясе и молоке. Президент привел пример, и назначая нового губернатора – вот так быть не должно.
Лукашенко – Рогожнику: дисциплина прежде всего, и времени на раскачку нет! Читайте здесь.
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