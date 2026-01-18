Сугробы, крепкий минус и комбайн. Фермер поэкспериментировал с уборкой кукурузы зимой и не прогадал

Заснеженное поле, крепкий минус, комбайн, который убирает кукурузу. Не зная про подобные эксперименты, программа «Суровый взгляд» недоумевала бы точно так же, как и автор ролика. С учетом преимущественно теплых и влажных зим нам куда понятнее классические подходы и сроки уборки. Их устанавливают на самом верху, объявляют дедлайны.

Подробнее для вас хотели уточнить в профильном ведомстве. Там, конечно, в курсе ситуации, но случай частный, капля в море, и нас направили к местным. Итак, Жабинковский район, Брестская область, фермерское поле. Сам хозяин в кукурузно-зерновом деле 30 лет. Убирал он две полоски шириной несколько метров, где росли именно поздние сорта. Почему решил дождаться зимы и каков итог эксперимента?

Сергей Кузнец, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Березка»:

В этом году посеяли кукурузу и погодные условия немножко сложились так, что весной были заморозки и кукуруза, которая с большим ФАО, не вызрела. И мною принято решение оставить ее и посмотреть, что будет. Потому что многие фермеры, особенно в России, оставляют. Не только в России, в Европе это само собой. Я там когда-то учился, тоже это видел, что кукурузу оставляют на зиму. И сколько надо, они себе всегда убирали и пользовались. В этом году такая ситуация возникла и у меня, что я ее оставил и решил посмотреть. На самом деле да, прекрасно. При первых же морозах мы пошли, начали пробовать убирать – все получилось. И очень рад и доволен.

Первое – это экономия топлива. Получается, мы на одном баке, это 600 литров, можем высушить две сушилки. А первоначально, что мы осенью сушили, у нас всего лишь выходила одна сушилка на баке. У них сейчас влажность около 20 %, где-то 18, где-то 22, но урожайность очень хорошая. И получается, что она еще и высохшая. Она вымерзла, и влаги уже нет. И затраты совершенно другие Когда осенью вымолачивали, примерно около 3-5 сантиметров кончики остаются, не вымолачиваются. При морозе вымолачивается все полностью. То есть потерь вообще нет. Тут есть, наоборот, плюсы свои. Есть минусы, если не дай бог что, ты можешь потерять все. Если бы сейчас была резкая оттепель, то, конечно, я бы потерял. А тут морозы, никаких вопросов не вижу вообще.

Ситуация пикантная. Страна-то у нас общая, и подходы вроде должны быть единые. Местная вертикаль претензий к самой технологии не имеет. Вопрос скорее в честности и к тому, о чем регулярно говорит Президент. К точности информации. А значит, по итогу к качеству оценки ситуации в районе, следом – в регионе и глобально в стране.