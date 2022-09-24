Лукашенко: в этом году больше 8 млрд денег мы можем получить только от продажи продовольствия

Новости Беларуси. Благодаря слаженной работе аграриев хлеба в нашей стране хватит на всех. И мы даже готовы им поделиться с теми, у кого дела на cельхозфронте идут не так хорошо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 сентября об этом говорил Президент, обсуждая завершившийся летний период работы в полях. Общие усилия дали отличный результат в нынешнем году, а значит, на не меньший мы должны рассчитывать в следующем. И многое зависит от того, будут ли аграрии сейчас почивать на лаврах или со всей ответственностью подойдут к севу озимых и осенним полевым работам.