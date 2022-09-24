Лукашенко: в этом году больше 8 млрд денег мы можем получить только от продажи продовольствия

Новости Беларуси. Благодаря слаженной работе аграриев хлеба в нашей стране хватит на всех. И мы даже готовы им поделиться с теми, у кого дела на cельхозфронте идут не так хорошо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 сентября об этом говорил Президент, обсуждая завершившийся летний период работы в полях. Общие усилия дали отличный результат в нынешнем году, а значит, на не меньший мы должны рассчитывать в следующем. И многое зависит от того, будут ли аграрии сейчас почивать на лаврах или со всей ответственностью подойдут к севу озимых и осенним полевым работам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Париться про то, что кто-то голодает в мире, это не про нас. Мы готовы поделиться. Мы всего, что производим, 60 % съедаем. Остальное продаем. В этом году – дай бог, к этому надо стремиться, я всегда мечтал о 6-7 миллиардах – больше 8 миллиардов можем получить денег только от продажи продовольствия. Я когда Ильхаму Алиеву сказал, он говорит: «Не может быть. Как 8 миллиардов?» Азербайджан нефти на столько и газа продает. То есть можно и от земли, нашей бедной земли, заработать и продать. У нас еще овощные, группа овощных: капуста, морковь, свекла и другие. У нас еще зерно, кукуруза, у нас силос с кукурузы, надо убирать очень много еще, и свекла, сахар надо. Все я, по-моему, перечислил. Но озимые продолжаем сеять, рапс посеяли, всходы более-менее пошли после дождей. Ну и зябь поднять. Эпопея, помните, прошлого года. Подняли вовремя зябь, сделали все, земля отозвалась. Поэтому и в этом году работ еще больше осталось, чем мы сделали.
Отметим, этот разговор состоялся накануне в Минской области на территории мемориального комплекса «Хатынь». Это место не просто памятник жертвам той страшной войны, но и поистине олицетворение всей боли белорусского народа, ощутить которую снова потерявший каждого третьего народ не готов.
«Чтобы тут не было никакой показухи!» Лукашенко доложили, как продвигается реконструкция «Хатыни».