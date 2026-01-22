Американское руководство задумало альтернативу ООН. Воскресенский – о Совете мира

Юрий Воскресенский, политолог:

Я думаю, что с учетом того, как сформировался его первый состав, порядка 19 стран, так мы там можем иметь большинство. Потому что там наши братские Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Там 4 из 6 стран Персидской монархии. Там дружественная нам Венгрия. И некоторые страны дружественные Латинской Америке. Мы можем Трампа и причесать в рамках Совета мира. Фактически понятно, что американское руководство задумало альтернативу ООН. Ну и слава богу. Если сейчас это ООН исчерпала себя, если другие международные организации не дают поднять нам свой флаг, приглашают каких-то посторонних людей от имени Беларуси, какие-то квоты дают им в каких-то квази-марионеточных декоративных структурах, так нафиг они нужны? Нафиг тогда они нужны. Каждая крошка сейчас должна идти в ладошку. Если эти структуры не работают, пусть они не работают без нас. А мы будем работать в рамках Совета мира.

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