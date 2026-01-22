Белоруски заняли весь пьедестал в гонках по очкам Кубка России по велоспорту на треке

Белорусы продолжают коллекционировать награды Кубка России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В третий день турнира спортсмены определили сильнейших в гонках по очкам. В соревнованиях женщин не было равных представительницам нашей страны, девушки заняли весь пьедестал. Победу праздновала Полина Конрад, серебряный результат показала Аделина Сакун, тройку сильнейших замкнула Ксения Шинкоренко. В аналогичной дисциплине среди мужчин бронзовым призером турнира стал наш Вячеслав Шпаковский.

Соревнования в северной столице России продлятся по 24 января.