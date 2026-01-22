В Беларуси совершенствуется деятельность таможенных органов

Президент Беларуси подписал указ, которым совершенствуется деятельность таможенных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они наделяются полномочиями по контролю в ведомственных пунктах таможенного оформления (внутри страны) наличия у иностранных перевозчиков разрешительных документов («дазволы») на проезд по территории Беларуси.

Ранее было предусмотрено, что автомобильный контроль таможенными органами осуществляется только на границе. Принятие указа позволит повысить эффективность контроля за международными автомобильными перевозками в стране.