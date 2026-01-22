Прямой эфир

В Беларуси совершенствуется деятельность таможенных органов

22 января 2026 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси подписал указ, которым совершенствуется деятельность таможенных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они наделяются полномочиями по контролю в ведомственных пунктах таможенного оформления (внутри страны) наличия у иностранных перевозчиков разрешительных документов («дазволы») на проезд по территории Беларуси. 

Ранее было предусмотрено, что автомобильный контроль таможенными органами осуществляется только на границе. Принятие указа позволит повысить эффективность контроля за международными автомобильными перевозками в стране.

# Таможня Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске участились случаи прогулок по Свислочи – спасатели призывают к осторожности
22 января 2026 17:56

В Минске участились случаи прогулок по Свислочи – спасатели призывают к осторожности

Мог стать учёным, но понял: не мое. Лукашенко о зигзагах президентской биографии
22 января 2026 17:55

Мог стать учёным, но понял: не мое. Лукашенко о зигзагах президентской биографии

Лукашенко – учёным: спасибо вам большое, что достигли этого уровня
22 января 2026 17:53

Лукашенко – учёным: спасибо вам большое, что достигли этого уровня