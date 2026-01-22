Воскресенский: Трамп слабаков не признаёт и в Совет мира не приглашает

Юрий Воскресенский, политолог:

Обратите внимание, Трамп пригласил только треть мира, если не четверть. ООНовскую классификацию, то есть 193 страны, 2 зависимые территории, 2 управляемые территории Ватикан, Палестина. Но по справочнику ЦРУ, таких стран почему-то число достигает 240. Но даже если мы берем ООНовские цифры, 195 стран, то только 60 из них получили приглашение, в том числе президент Беларуси. Это о чем говорит? Ведь Трамп же не признает слабаков и не приглашает в Совет мира слабаков. Это говорит о том, что заслуги во внешней политике Республики Беларусь в очередной раз по достоинству оценены. И то, что Александр Лукашенко сразу принял предложение американского Президента, говорит о том, что Президент Беларуси настоящий политик. И понимает, что именно в рамках таких структур определяется контур будущего.

Того же Трампа, вот смотрите, если кто-то не понимает, как только они провернули авантюру с Венесуэлой, кто был первый в мире, который капслоком, как кто-то там иронизировал, написал, что я осуждаю, категорически против авантюры и захвата Мадуро. Это был первый в мире Президент, который встал на защиту законности международного права. То же самое с нашими иранскими друзьями. Мы подчеркнули, в том числе по дипломатическим каналам, о недопустимости вмешательства к нашему другу и партнеру Исламской Республики Иран. Но это не говорит о том, что если самая мощная держава приглашает нас к сотрудничеству, зачем мы должны отказываться, тем более бесплатно? Наоборот, может быть, в рамках заседания этих… Политика так же и делается, вот в таких малых группах, и наш Президент скажет Дональду: слушай, Дональд, ну-ка прекращай это дело. И наверняка Дональд прислушается или обсудит. Поэтому согласие Беларуси, согласие Президента Лукашенко говорит о том, что мы всерьез намерены проводить и влиять на международную политику. Вот, ребята, на какой мы уровень вышли.

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