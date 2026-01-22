В «Раубичах» прошли финальные тренировки перед стартом Кубка Содружества по биатлону

Белорусская земля принимает один из главных турниров для наших биатлонистов. И не удивительно, что в деле можно будет увидеть лучших из лучших. Нашу страну представят 16 спортсменов, среди них лидеры национальной сборной и медалисты Олимпийских игр Динара и Антон Смольские, а также Дмитрий Лазовский, Анна Сола, Степан Данилов.

Конкуренцию соотечественникам составят сильнейшие российские биатлонисты Кирилл Бажин, Эдуард Латыпов, Карим и Анастасия Халили, Кристина Резцова, Наталия Шевченко и другие. Белорусы не раз побеждали в общем зачете турнира, два последних сезона равных не было Антону Смольскому. Он лидирует и в нынешнем розыгрыше. У женщин первой победительницей Кубка Содружества стала Динара Смольская.