Владислав Березовик завоевал серебро на первом этапе Кубка Леднёва

Владислав Березовик стал призером первого этапа международных соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус с лучшим результатом вышел в решающую стадию. В финале наш спортсмен также продемонстрировал высокий уровень подготовки, после двух видов программы он лидировал, однако не задалось плавание.

Земляк реабилитировался в лазер-ране и финишировал вторым, всего 7 секунд уступив победителю Андрею Боброву из Москвы. В десятку сильнейших также попали Владислав Нестеров и Назар Сивицкий, у них пятое и шестое места соответственно. Эта медаль стала для нашей команды второй в рамках стартового этапа соревнований – накануне уверенную викторию одержала Мария Гнедчик, а ее подруга по команде Наталья Савенкова замкнула топ-5.