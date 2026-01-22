Прямой эфир

Владислав Березовик завоевал серебро на первом этапе Кубка Леднёва

22 января 2026 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Владислав Березовик стал призером первого этапа международных соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус с лучшим результатом вышел в решающую стадию. В финале наш спортсмен также продемонстрировал высокий уровень подготовки, после двух видов программы он лидировал, однако не задалось плавание. 

Земляк реабилитировался в лазер-ране и финишировал вторым, всего 7 секунд уступив победителю Андрею Боброву из Москвы. В десятку сильнейших также попали Владислав Нестеров и Назар Сивицкий, у них пятое и шестое места соответственно. Эта медаль стала для нашей команды второй в рамках стартового этапа соревнований – накануне уверенную викторию одержала Мария Гнедчик, а ее подруга по команде Наталья Савенкова замкнула топ-5.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
В «Раубичах» прошли финальные тренировки перед стартом Кубка Содружества по биатлону
22 января 2026 18:46

В «Раубичах» прошли финальные тренировки перед стартом Кубка Содружества по биатлону

Никита Бабович принёс ещё одну медаль Кубка России по велоспорту на треке
22 января 2026 10:57

Никита Бабович принёс ещё одну медаль Кубка России по велоспорту на треке

Егор Шарангович открыл счёт второму десятку шайб в нынешнем сезоне НХЛ
22 января 2026 10:54

Егор Шарангович открыл счёт второму десятку шайб в нынешнем сезоне НХЛ