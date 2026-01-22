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Самая свежая и отборная – магазин «Дикая рыба северных морей» с 23 января начнёт работу в Молодечно

22 января 2026 18:41
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Отличная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» начинает работу в Молодечно с 23 по 28 января, сообщили в программе «РТР-Беларусь».

Самая свежая и отборная – магазин «Дикая рыба северных морей» с 23 января начнёт работу в Молодечно-2
Самая свежая и отборная – магазин «Дикая рыба северных морей» с 23 января начнёт работу в Молодечно-3

В ассортименте более 30 видов дикой рыбы – только самая свежая и отборная. А перед покупкой продукцию можно продегустировать.

Самая свежая и отборная – магазин «Дикая рыба северных морей» с 23 января начнёт работу в Молодечно-5

Покупала кусочек красной рыбы – лосося – очень понравился. На Дальнем Востоке жила во Владивостоке, поэтому качество рыбы могу оценить. Рыба очень достойная, вкусная.

Самая свежая и отборная – магазин «Дикая рыба северных морей» с 23 января начнёт работу в Молодечно-7

Гостей ждут в палатке возле ТЦ «Спутник» (около магазина «Светофор»): улица Великий Гостинец, 67Г, с 10 до 18.

*На правах рекламы.

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