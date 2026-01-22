Самая свежая и отборная – магазин «Дикая рыба северных морей» с 23 января начнёт работу в Молодечно

Отличная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» начинает работу в Молодечно с 23 по 28 января, сообщили в программе «РТР-Беларусь».

В ассортименте более 30 видов дикой рыбы – только самая свежая и отборная. А перед покупкой продукцию можно продегустировать.

Покупала кусочек красной рыбы – лосося – очень понравился. На Дальнем Востоке жила во Владивостоке, поэтому качество рыбы могу оценить. Рыба очень достойная, вкусная.