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«Мы готовы помогать этим людям». Белорусы провели акцию в поддержку беженцев у посольства Польши

09 ноября 2021 17:25
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Новости Беларуси. В знак протеста против бесчеловечного отношения к беженцам со стороны Польши белорусы 9 ноября собрались у здания польского посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы готовы помогать этим людям». Белорусы провели акцию в поддержку беженцев у посольства Польши-1

Десятки наших граждан пришли, чтобы выразить свое возмущение складывающейся ситуацией. Абсолютно мирная обстановка без скандирований и громких лозунгов. В руках люди держали плакаты с фотографиями мигрантов.  

«Мы готовы помогать этим людям». Белорусы провели акцию в поддержку беженцев у посольства Польши-4

Как женщина, даже более скажу, как мать, мне жалко этих людей, я, мы вообще, женщины против геноцида, против того, что происходит сейчас. Мы, белорусы, белорусская нация, мы готовы помогать этим людям.  

«Мы готовы помогать этим людям». Белорусы провели акцию в поддержку беженцев у посольства Польши-7

Мы надеемся на то, что услышат, увидят люди, которые занимаются беспределом на польской границе и примут какие-то меры, как-то более лояльно что-то будет.  

«Мы готовы помогать этим людям». Белорусы провели акцию в поддержку беженцев у посольства Польши-10

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:  
Мне бы очень хотелось, чтобы представители польского посольства услышали и приняли какие-то меры, но мне представляется, что сегодня они не готовы к нормальному диалогу и к нормальному взаимодействию. Иначе бы такой ситуации вдоль наших границ не состоялось бы.  

«Мы готовы помогать этим людям». Белорусы провели акцию в поддержку беженцев у посольства Польши-13

В посольстве сделали вид, что акцию не заметили. А белорусы в свою очередь ставили перед собой цель привлечь внимание мировой общественности к проблеме нарушения прав мигрантов со стороны польских властей.  

# Беженцы # общество # Александр Лукьянов # Фотофакт

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