С мишурой и гирляндами. Вот так празднично выглядят автомобили на автопробеге «За единую Беларусь!»

Новости Беларуси. Традиционный автопробег «За единую Беларусь!» 19 декабря в Минске прошел с праздничным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Традиционный автопробег «За единую Беларусь!» 19 декабря в Минске прошел с праздничным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме национальной символики, машины украсили мишура и гирлянды.
Ну и, конечно же, Новый год – время дарить подарки, особенно тем, кто в них нуждается больше всего. Весь этот новогодний груз обязательно доставят в детские дома и интернаты.
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