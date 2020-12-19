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С мишурой и гирляндами. Вот так празднично выглядят автомобили на автопробеге «За единую Беларусь!»

19 декабря 2020 15:52
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Новости Беларуси. Традиционный автопробег «За единую Беларусь!» 19 декабря в Минске прошел с праздничным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С мишурой и гирляндами. Вот так празднично выглядят автомобили на автопробеге «За единую Беларусь!»-1

С мишурой и гирляндами. Вот так празднично выглядят автомобили на автопробеге «За единую Беларусь!»-3

Кроме национальной символики, машины украсили мишура и гирлянды.

С мишурой и гирляндами. Вот так празднично выглядят автомобили на автопробеге «За единую Беларусь!»-6

Ну и, конечно же, Новый год – время дарить подарки, особенно тем, кто в них нуждается больше всего. Весь этот новогодний груз обязательно доставят в детские дома и интернаты.

С мишурой и гирляндами. Вот так празднично выглядят автомобили на автопробеге «За единую Беларусь!»-9

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# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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