Юрий Микицкий: очень много суицидов в Беларуси. Уходят люди наиболее продуктивного возраста

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:

Здесь ничего такого нестандартного нет. Я аспирант. Учусь в аспирантуре БелМАПО. И тема моей работы – это суициды, финансово-экономический аспект, что с ним связано, и вся экономика. Мы уделяем большое количество внимания лечению тех или иных заболеваний. А суициды – это очень сложно для психиатрии, психологии человека, потому что это не свойственно живой природе. Человек, наверное, единственный из живых существ, который уходит добровольно, применяя различные способы и методы. Это часть физиологическая. А экономическая чем опасна? У нас очень много суицидов в Беларуси. И вообще чем выше уровень цивилизованного общества, тем выше в нем суицидов. Лидером, пожалуй, является Япония. Уходят люди наиболее продуктивного возраста, которые еще могут работать, создавать ценности. Они уходят, и страна теряет их. Поэтому очень важно понять цену вопроса. Может, есть смысл перераспределить ресурс на спасение, поддержку этого живого актива, потенциала общества. Вклад в эту ситуацию может быть гораздо более эффективен, чем направлять лечение на те вещи, которые заведомо безнадежны. Только с этой стороны. И это для меня очень интересно. У нас команда, которая работает над этой темой. И я уверен, что результаты будут очень интересные и могут стать ключевыми точками для принятия определенного рода решений в части финансирования.

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