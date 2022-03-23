Эту деревню жгли дважды. Под Смолевичами открылась выставка, посвящённая жертвам геноцида в годы войны

Экспозиция разместилась на базе Музея воинской славы партизанской бригады «Разгром», созданного в Кленникском учебно-педагогическом комплексе детский сад – базовая школа. Место было выбрано неслучайно. За годы войны эта деревня дважды была сожжена. Среди экспонатов – архивные документы, фотографии и вещественные доказательства, разоблачающие геноцид. Представлены предметы быта и карта с 79 сожженными деревнями Смолевичского района.

Виктория Юрчук, учитель Кленникского учебно-педагогического комплекса детского сада – базовой школы:

Одним из приоритетных направлений работы нашего музея является патриотическое воспитание нашей молодежи. Ребята часто посещают наш музей, у нас много тематических экскурсий проводится, выставок, также мы в этом году встречались с представителями посольства Узбекистана, которые приезжали почтить память одного из партизан бригады «Разгром», который погиб здесь.