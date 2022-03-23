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Эту деревню жгли дважды. Под Смолевичами открылась выставка, посвящённая жертвам геноцида в годы войны

23 марта 2022 14:05
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе открылась выставка, посвященная жертвам геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Эту деревню жгли дважды. Под Смолевичами открылась выставка, посвящённая жертвам геноцида в годы войны-1

Экспозиция разместилась на базе Музея воинской славы партизанской бригады «Разгром», созданного в Кленникском учебно-педагогическом комплексе детский сад – базовая школа. Место было выбрано неслучайно. За годы войны эта деревня дважды была сожжена. Среди экспонатов – архивные документы, фотографии и вещественные доказательства, разоблачающие геноцид. Представлены предметы быта и карта с 79 сожженными деревнями Смолевичского района.  

Эту деревню жгли дважды. Под Смолевичами открылась выставка, посвящённая жертвам геноцида в годы войны-4

Виктория Юрчук, учитель Кленникского учебно-педагогического комплекса детского сада – базовой школы:  
Одним из приоритетных направлений работы нашего музея является патриотическое воспитание нашей молодежи. Ребята часто посещают наш музей, у нас много тематических экскурсий проводится, выставок, также мы в этом году встречались с представителями посольства Узбекистана, которые приезжали почтить память одного из партизан бригады «Разгром», который погиб здесь.  

Эту деревню жгли дважды. Под Смолевичами открылась выставка, посвящённая жертвам геноцида в годы войны-7

Большое внимание уделяют и благоустройству памятных мест. Приводят в порядок воинские захоронения, мемориалы и братские могилы. Убирают листву, высаживают кустарники и цветы.  

# Великая Отечественная война # общество # Виктория Юрчук # Фотофакт

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