Эту деревню жгли дважды. Под Смолевичами открылась выставка, посвящённая жертвам геноцида в годы войны

Новости Беларуси. В Смолевичском районе открылась выставка, посвященная жертвам геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Смолевичском районе открылась выставка, посвященная жертвам геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Экспозиция разместилась на базе Музея воинской славы партизанской бригады «Разгром», созданного в Кленникском учебно-педагогическом комплексе детский сад – базовая школа. Место было выбрано неслучайно. За годы войны эта деревня дважды была сожжена. Среди экспонатов – архивные документы, фотографии и вещественные доказательства, разоблачающие геноцид. Представлены предметы быта и карта с 79 сожженными деревнями Смолевичского района.
Виктория Юрчук, учитель Кленникского учебно-педагогического комплекса детского сада – базовой школы:
Одним из приоритетных направлений работы нашего музея является патриотическое воспитание нашей молодежи. Ребята часто посещают наш музей, у нас много тематических экскурсий проводится, выставок, также мы в этом году встречались с представителями посольства Узбекистана, которые приезжали почтить память одного из партизан бригады «Разгром», который погиб здесь.
Большое внимание уделяют и благоустройству памятных мест. Приводят в порядок воинские захоронения, мемориалы и братские могилы. Убирают листву, высаживают кустарники и цветы.