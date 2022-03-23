«Для нас это великое, праздничное событие». Активных представителей ветеранского движения отметили в Минске

Новости Беларуси. Активных представителей ветеранского движения отметили грамотами и благодарностями Мингорисполкома, Мингорсовета и Министерства труда и соцзащиты Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошел праздник, посвященный 35-летию Белорусского объединения ветеранов и его минской организации. В торжествах приняло участие руководство города.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Ветеранская организация – это фундамент, фундамент нашего общества. Сегодня люди труда, люди, которые прошли свою жизнь с большим багажом опыта и знаний как раз таки являются теми помощниками нашей молодежи.

Анатолий Адоньев, председатель совета Минской городской организации ветеранов:

Для нас это великое, праздничное событие, потому что наша организация объединяет все категории ветеранов: участников Великой Отечественной, ветеранов боевых действий, ветеранов труда.

Владимир Борщев, председатель ветеранской организации Первомайского района:

35-я годовщина создания нашей организации. Организации, которая всей своей деятельностью демонстрирует прежде всего заботу о ветеранах, заботу об участниках Великой Отечественной войны.