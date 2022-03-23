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«Для нас это великое, праздничное событие». Активных представителей ветеранского движения отметили в Минске

23 марта 2022 14:03
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Новости Беларуси. Активных представителей ветеранского движения отметили грамотами и благодарностями Мингорисполкома, Мингорсовета и Министерства труда и соцзащиты Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Для нас это великое, праздничное событие». Активных представителей ветеранского движения отметили в Минске-1

В Минске прошел праздник, посвященный 35-летию Белорусского объединения ветеранов и его минской организации. В торжествах приняло участие руководство города.  

«Для нас это великое, праздничное событие». Активных представителей ветеранского движения отметили в Минске-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:  
Ветеранская организация – это фундамент, фундамент нашего общества. Сегодня люди труда, люди, которые прошли свою жизнь с большим багажом опыта и знаний как раз таки являются теми помощниками нашей молодежи.  

«Для нас это великое, праздничное событие». Активных представителей ветеранского движения отметили в Минске-7

Анатолий Адоньев, председатель совета Минской городской организации ветеранов:  
Для нас это великое, праздничное событие, потому что наша организация объединяет все категории ветеранов: участников Великой Отечественной, ветеранов боевых действий, ветеранов труда.  

«Для нас это великое, праздничное событие». Активных представителей ветеранского движения отметили в Минске-10

Владимир Борщев, председатель ветеранской организации Первомайского района:  
35-я годовщина создания нашей организации. Организации, которая всей своей деятельностью демонстрирует прежде всего заботу о ветеранах, заботу об участниках Великой Отечественной войны.  

«Для нас это великое, праздничное событие». Активных представителей ветеранского движения отметили в Минске-13

В Минской городской организации ветеранов состоит около 450 тысяч человек. Это участники Великой Отечественной войны, герои Советского Союза, Социалистического Труда, узники фашистских концлагерей.  

# Ветеран войны # общество # Андрей Бугров # Анатолий Адоньев # Владимир Борщев # Фотофакт

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