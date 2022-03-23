Я скажу так: в ближайшие 20-30 лет рак будет излечим. Мнение главы «АКАДЕМФАРМ»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ». Юлия Артюх, СТВ:

Вы говорите: развитие, биотехнологии. Есть такое заболевание, как рак. Столько лет оно уже известно человечеству, столько этапов развития у человечества, а лекарства нет. Или есть?

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:

Лекарство от рака есть. Самих форм рака более 300, в зависимости от локализации, видов, форм, скоротечности и прочего. Некоторые виды рака лечатся очень успешно. Юлия Артюх:

Наши лекарства есть от рака?