Я скажу так: в ближайшие 20-30 лет рак будет излечим. Мнение главы «АКАДЕМФАРМ»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ».
Юлия Артюх, СТВ:
Вы говорите: развитие, биотехнологии. Есть такое заболевание, как рак. Столько лет оно уже известно человечеству, столько этапов развития у человечества, а лекарства нет. Или есть?
Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:
Лекарство от рака есть. Самих форм рака более 300, в зависимости от локализации, видов, форм, скоротечности и прочего. Некоторые виды рака лечатся очень успешно.
Юлия Артюх:
Наши лекарства есть от рака?
Юрий Микицкий:
Конечно. «АКАДЕМФАРМ» выпускает один из препаратов, успешно использующихся в онкологии, который продлевает людям жизнь. Сама разработка форм рака, конечно, принадлежит бигфарму, потому что они понимают, насколько важен этот сектор. Я скажу так: рак излечим, отдельные формы лечатся быстро, эффективно, некоторые формы лечатся долго. Рак будет излечим в ближайшие лет 20-30. Это с одной стороны. Хотя, с другой стороны, чем больше мы меняемся, тем больше возникает новых форм. Мы все время мутируем. И когда мне говорят «генетически модифицированные продукты», я начинаю улыбаться, потому что мы все генетически модифицируемся. Наша природа – это бесконечная мутация, и мы все время с этим будем сталкиваться. Эта гонка, по сути дела, бесконечная, с постоянно меняющимся соперником. Но эффективность лечения с каждым годом все выше и выше.
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