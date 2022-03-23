В Минске приступили к обновлению велодорожек. Обещают понизить бордюры

Новости Беларуси. Совершенствование велосипедных маршрутов. На минских улицах приступили к нанесению разметки. Приводят в порядок и дорожки для двухколесного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За год обновят около 29 000 квадратных метров веломаршрутов. В первую очередь на проспекте Победителей. Летом разметку нанесут на улице Орловской и Притыцкого, а также на проспекте Пушкина. Разработан и план по понижению бордюров. В Ленинском районе уже приступили к выполнению работ. Организуют и велосипедные переезды, в том числе регулируемые.

Валерий Тимошенко, директор Ремавтодора Ленинского района:

Запланировано более 2 000 квадратных метров ремонта велодорожек, на нашей территории проходящих. Наш участок велодвижения составляет порядка 11 километров. Мы также запланировали понижения на этот год для обеспечения безбарьерной среды.