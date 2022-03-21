Директор «АКАДЕМФАРМ» об импортозамещении: мы должны выпускать аналоги, но дешевле и доступнее

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ». Юлия Артюх, СТВ:

Для рядового покупателя, может быть, не совсем понятно. Если есть импортное лекарство, зачем же нам делать копию и продавать? Объясните доступно, зачем мы это делаем.

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:

Представьте. Компания, занимающаяся производством лекарств много лет. Для них это очень большой бизнес. Фармбизнес – это один из самых больших бизнесов в мире, и по росту он занимает такую же динамику, как IT-сектор и сектор энергоресурсов. Разработка оригинального препарата у большого производителя составляет лет 5-7. И стоимость этого препарата начинается от 800 миллионов долларов и выше. Доходит до полутора миллиардов. Естественно, бигфарм – это большой бизнес. И никакой благотворительности. Благотворительность бывает, но только на остатках прибыли. Которую они потом получают. Они должны первое – разработать, второе – понять, что он (он действительно проходит колоссальное количество испытаний) работает. Благодаря этим лекарствам мы живем, продлеваем нашу жизнь, снимаем симптоматику. Первым делом мы бежим к врачу, когда нам плохо. Становится лучше – переходим на травки. Но первым делом мы бежим к врачам и ищем наиболее эффективную таблетку.

И защищают они зарабатывание денег патентными периодами. 10 лет, 20, на 30 лет защищаем. Что делает «АКАДЕМФАРМ»? Внимательно следит за тенденциями, у нас один из лучших маркетинговых отделов в Республике Беларусь. Они отслеживают тенденции развития фармрынка, появление новых препаратов и когда защитный период патента. К этому моменту мы начинаем разрабатывать сам препарат. Идет поиск самой молекулы, формирование таблетки, его упаковка, проведение доклинических, клинических, биоэквивалентных испытаний, подача документов в орган-регулятор, я имею в виду Белорусский центр экспертиз и испытаний Министерства здравоохранения. Получаем регистрационное удостоверение и выпускаем препарат на рынок. Вот тут начинается самое интересное. Лекарства помогают всем, особенно тем, кто их продает. Юлия Артюх:

Зарабатывать. Юрий Микицкий:

Я сказал то, что сказал. Говорить о качестве здесь и надо начинать. Вопрос в том, где ты можешь взять молекулу, какой чистоты молекула. Важна именно чистота молекулы, ее качество в работе данного препарата по человеческому организму. Юлия Артюх:

Молекула – это составляющая таблетки? Юрий Микицкий:

Основное несущее, химическая эффективность, составляющая таблетки. «АКАДЕМФАРМ» берет молекулы у мировых производителей. Наши препараты дешевле оригинала процентов на 20-30.