Таблетки делают здесь! Побывали в уникальной лаборатории Беларуси
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ».
Юлия Артюх, СТВ:
Передвигаясь по вашему предприятию, необходимо соблюдать строгие правила: где-то переодеваться по несколько раз, производить обработку рук, надевать шапочки, маски, чтобы все было стерильно и чисто. Сейчас мы в сердце предприятия, в лаборатории. Здесь столько всяких интересных машин. Хотелось бы узнать, что это за лаборатория. Я подозреваю, что она на предприятии не одна.
Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:
Мы находимся в начале нашего предприятия, потому что здесь, в этой лаборатории начинается путь таблетки к потребителю. Здесь разрабатывается, изготавливается, определяются ее параметры, подготавливается к дальнейшему производству. Таких лабораторий в республике единицы. Мы очень горды тем, что обладаем такими мощностями.
Юлия Артюх:
Таблетка – это же порошкообразная смесь. Как ее сформировать и поместить в капсулу или в оболочку?
Юрий Микицкий:
Очень важно, чтобы молекула, которая лечит, попала в ту точку организма, для которой она предназначена. В этой лаборатории делается смесь. Отрабатывается технология самой модели, отрабатывается покрытие, прочность таблетки, ее форма, содержимое и возможности ее упаковки. Красивые оболочки несут не только декоративную роль. Конечно, не без этого. Мы считаем, что наши препараты должны быть красивыми и вкусными. Они не должны вызывать отторжение. А то, что вы говорите, переодеваться много раз, переходить из бокса в бокс. Это обусловлено прежде всего заботой. Заботой о безопасности и заботой о качестве.
Юлия Артюх:
А правда, что есть такие «капризные» таблетки, которые требуют даже смены освещения?
Юрий Микицкий:
Есть препараты, молекулы, которые боятся ультрафиолета. Они боятся влажности, внешних факторов, потому что настолько высока технологичность препарата, что его необходимо защищать.
Читайте также:
«Хотите, расскажу историю про тысячу шариков?» Отец троих дочерей о том, как всё успевать
Лекарства после упаковки должны выдержать карантин. Вот как проверяют белорусские таблетки
Директор «АКАДЕМФАРМ» об импортозамещении: мы должны выпускать аналоги, но дешевле и доступнее