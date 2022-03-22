Таблетки делают здесь! Побывали в уникальной лаборатории Беларуси

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ». Юлия Артюх, СТВ:

Передвигаясь по вашему предприятию, необходимо соблюдать строгие правила: где-то переодеваться по несколько раз, производить обработку рук, надевать шапочки, маски, чтобы все было стерильно и чисто. Сейчас мы в сердце предприятия, в лаборатории. Здесь столько всяких интересных машин. Хотелось бы узнать, что это за лаборатория. Я подозреваю, что она на предприятии не одна.

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:

Мы находимся в начале нашего предприятия, потому что здесь, в этой лаборатории начинается путь таблетки к потребителю. Здесь разрабатывается, изготавливается, определяются ее параметры, подготавливается к дальнейшему производству. Таких лабораторий в республике единицы. Мы очень горды тем, что обладаем такими мощностями. Юлия Артюх:

Таблетка – это же порошкообразная смесь. Как ее сформировать и поместить в капсулу или в оболочку?