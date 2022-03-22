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Таблетки делают здесь! Побывали в уникальной лаборатории Беларуси

22 марта 2022 09:06
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ».

Юлия Артюх, СТВ:
Передвигаясь по вашему предприятию, необходимо соблюдать строгие правила: где-то переодеваться по несколько раз, производить обработку рук, надевать шапочки, маски, чтобы все было стерильно и чисто. Сейчас мы в сердце предприятия, в лаборатории. Здесь столько всяких интересных машин. Хотелось бы узнать, что это за лаборатория. Я подозреваю, что она на предприятии не одна.

Таблетки делают здесь! Побывали в уникальной лаборатории Беларуси-1

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:
Мы находимся в начале нашего предприятия, потому что здесь, в этой лаборатории начинается путь таблетки к потребителю. Здесь разрабатывается, изготавливается, определяются ее параметры, подготавливается к дальнейшему производству. Таких лабораторий в республике единицы. Мы очень горды тем, что обладаем такими мощностями.

Юлия Артюх:
Таблетка – это же порошкообразная смесь. Как ее сформировать и поместить в капсулу или в оболочку?

Таблетки делают здесь! Побывали в уникальной лаборатории Беларуси-4

Юрий Микицкий:
Очень важно, чтобы молекула, которая лечит, попала в ту точку организма, для которой она предназначена. В этой лаборатории делается смесь. Отрабатывается технология самой модели, отрабатывается покрытие, прочность таблетки, ее форма, содержимое и возможности ее упаковки. Красивые оболочки несут не только декоративную роль. Конечно, не без этого. Мы считаем, что наши препараты должны быть красивыми и вкусными. Они не должны вызывать отторжение. А то, что вы говорите, переодеваться много раз, переходить из бокса в бокс. Это обусловлено прежде всего заботой. Заботой о безопасности и заботой о качестве.

Таблетки делают здесь! Побывали в уникальной лаборатории Беларуси-7

Юлия Артюх:
А правда, что есть такие «капризные» таблетки, которые требуют даже смены освещения?

Юрий Микицкий:
Есть препараты, молекулы, которые боятся ультрафиолета. Они боятся влажности, внешних факторов, потому что настолько высока технологичность препарата, что его необходимо защищать.

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# Белорусские лекарства # общество # Юлия Артюх # Юрий Микицкий # Фотофакт

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