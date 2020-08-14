Юрий Караев: «Женщины стоят мирно в цепочках, не нарушают ничего уже такого страшного»

Марат Марков, ОНТ: Два дня уже нет насилия на улицах. Почему?

Новости Беларуси. У нас общая цель – чтобы не было насилия, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:

А незачем. Зачем его применять? Женщины стоят мирно в цепочках, не нарушают ничего уже такого страшного. Наоборот, они даже призывают именно чтобы не было насилия. Мы же охраняем в том числе и их.

Марат Марков:

По сути у нас единая, общая цель? Чтобы насилия не допускать.

Юрий Караев:

Да, в этом плане у нас общая цель – чтобы не было насилия.

Читайте также:

«Хочу взять эту ответственность на себя». Глава МВД извинился перед «случайными людьми, попавшими под раздачу»

Министр внутренних дел Беларуси: «Технология «цветных революций» именно и предполагает маскировку под случайных людей»

Глава МВД о задержанных во время уличных акций: «С каждым разбираемся: что он делал, где стоял»