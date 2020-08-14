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Юрий Караев: «Женщины стоят мирно в цепочках, не нарушают ничего уже такого страшного»

14 августа 2020 00:02
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Новости Беларуси. У нас общая цель – чтобы не было насилия, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.  

Марат Марков, ОНТ:   
Два дня уже нет насилия на улицах. Почему?   

Юрий Караев: «Женщины стоят мирно в цепочках, не нарушают ничего уже такого страшного»-1

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь: 
А незачем. Зачем его применять? Женщины стоят мирно в цепочках, не нарушают ничего уже такого страшного. Наоборот, они даже призывают именно чтобы не было насилия. Мы же охраняем в том числе и их.

Марат Марков:
По сути у нас единая, общая цель? Чтобы насилия не допускать.

Юрий Караев:
Да, в этом плане у нас общая цель – чтобы не было насилия.  

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# Акции протеста # общество # Юрий Караев # Марат Марков # Фотофакт

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