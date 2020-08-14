Юрий Караев: «Женщины стоят мирно в цепочках, не нарушают ничего уже такого страшного»

Новости Беларуси. У нас общая цель – чтобы не было насилия, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.
Марат Марков, ОНТ:
Два дня уже нет насилия на улицах. Почему?
Новости Беларуси. У нас общая цель – чтобы не было насилия, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.
Марат Марков, ОНТ:
Два дня уже нет насилия на улицах. Почему?
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
А незачем. Зачем его применять? Женщины стоят мирно в цепочках, не нарушают ничего уже такого страшного. Наоборот, они даже призывают именно чтобы не было насилия. Мы же охраняем в том числе и их.
Марат Марков:
По сути у нас единая, общая цель? Чтобы насилия не допускать.
Юрий Караев:
Да, в этом плане у нас общая цель – чтобы не было насилия.
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