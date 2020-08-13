Министр МВД: насилие надо остановить в головах, как известный персонаж говорил про разруху

Новости Беларуси. «Любой хаос – слава богу, что до революции у нас еще не дошло – порождает упадок жизни населения». Об этом в эфире ОНТ заявил министр внутренних дел Юрий Караев. Марат Марков, ОНТ:

Технологии цветных революций – они в любом случае направлены на то, чтобы спровоцировать общество на гражданскую войну. То есть противостояние мы уже видим. Мы уже видим, когда начинается насилие на улицах мирных городов. По сути цель идет – разжигать гражданскую войну, и это не наша с вами цель. Вопрос: с чем вы можете это сравнить? Ведь следующий шаг, по сути, это уже гражданская война.

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Вы знаете, я служу уже очень давно. В своей молодости лейтенантской приходилось выполнять задачи по охране общественного порядка в Нагорном Карабахе с 1988 по 1991 год. Я скажу вам, что нынешняя ситуация по жесткости, по напряженности сравнима с той, в которой я был. А мы помним, к какой крови, потерям это привело. Там тоже так начиналось – с мирных протестов, которые умело используют те, кому это надо. Как они ловко маскируются, как они подставляют людей, не побоюсь сказать, живым щитом. И когда хаос посеян, когда задето уже все, что только можно, когда уже обиды одной стороны на другую и тяжело отмотать назад, то долго уже раны не заживают. Ни в душе, ни в памяти, а тем более на людях. Марат Марков, ОНТ:

Очень важно этот момент не просто не проспать, его нельзя допустить. Нельзя допустить перехода. Юрий Караев:

Всеми силами надо его предотвратить. Марат Марков, ОНТ:

Вот здесь тогда главный вопрос. Он звучит от каждого в соцсетях, на телевидении у нас, у людей в разговорах – во дворах, в подъездах, в квартирах на кухнях. Остановите насилие. Вот этот посыл. Вопрос: как остановить насилие?