Природный феномен. Аисты в Браславе научились плавать

Новости Беларуси. Эта новость несомненно удивит зрителей не меньше, чем белорусских орнитологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Браславском районе аисты научились плавать.

Удивительный факт, учитывая, что любая энциклопедия подтвердит: эти птицы физиологически не способны передвигаться в воде. Анастасия Бут отправилась в озерный край, чтобы лично зафиксировать феномен.

Эмилия Варнель, хозяйка агроусадьбы:

В середине июня с этой липы упало гнездо с птенцами. Мы их взяли, посмотрели, что один был прижат ветками, второй просто барахтался в траве. Мы здесь, на эти кирпичи поклали гнездо, соорудили все, что осталось от него. Положили сюда траву и принесли этих птенцов.

Кормили, поили и надеялись, что родители все же вернутся к малышам. Так и случилось. Но от своих спасителей аистята тоже не отвернулись. К людям привыкли, но погладить себя, как в детстве, больше не позволяют.

Эмилия Варнель:

Очень интересно и забавно видеть, когда большие аисты-родители закрывают своих птенцов от солнца, крыльями делают им тень. Еще интересный момент, когда делают этим детям душ. Набирая в рот воды, они сверху делают для них душ. Мы смотрим, что они здоровые птицы, и я думаю, что присоединятся ко всем своим собратьям и вместе улетят.

А пока до отлета есть время, у гостей усадьбы новое развлечение – кормить аистов буквально с рук. Но особенность наших буслов даже не в этом.

Анастасия Бут, корреспондент:

Озеро Раково. В отдельных местах глубина достигает 19 метров. Сейчас подо мной – два. Чтобы было понятнее, аистов впервые сняли, когда они плыли от центра озера к этому понтону.

На этих кадрах отчетливо видно, как аисты вплавь добираются до берега. И это птицы, которые априори не умеют плавать – максимум бродят по мелководью в поисках пищи. У них нет перепонок на лапах, нет сальных желез, которые позволяли бы перьям отталкивать воду.

Но это не мешает им удивлять не только отдыхающих, видеоролики повергли в шок даже видавших виды ученых. В том числе из Академии наук Беларуси, им в первую очередь позвонили коллеги из браславского нацпарка.

Валерий Митюн, руководитель отдела науки Национального парка «Браславские озёра»:

Никто из орнитологов мне не поверил, только увидев видео они подтвердили, что это аист и что он плавает. Ну, птицам свойственно копирование, подражание, в том числе и обучение. То есть, видно, они повторяют движения, поведение птиц, в основном птиц водоплавающих.