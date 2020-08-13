Глава МВД о задержанных во время уличных акций: «С каждым разбираемся: что он делал, где стоял»

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Ещё одна уловка. Мы всё это читали в их Telegram-каналах, в их чатах, что «будем всё это делать в различных местах, растаскивать силы милиции и внутренних войск, чтобы они за нами бегали, чтобы они за нами задёргались». Они это всё обсуждали.

Тактика «цветной революции» новейшей предполагает такое типа мягкое, ненасильственное, чтобы тяжёло снаряжённые, вооружённые вот эти, в бронежилетах, в разгрузках, в берцах поездили, побегали по всем районам города, выдохлись, а мы будем их гонять и противостоять им не будем. Целые инструкции, что не будем противостоять открыто, не будем на них ломиться, это делают какие-то псевдознатоки нашей тактики.

Там кто-то служил поваром когда-то в роте самого материального обеспечения.

Караев: я всегда против любого насилия над журналистами. Будьте, пожалуйста, не такими легкомысленными

Марат Марков:

Я понимаю, это уже информационная война идёт, однозначно.

Юрий Караев:

Это информационная война.

Марат Марков:

Хорошо, но всё-таки, вот те люди, чьи родственники может быть даже случайно, некоторые попали к вам, я имею в виду, были задержаны… Сейчас очень много информации с разных сторон, её невозможно проверить, потому что сознательные фейки вбрасывают, это уже очевидно, потому что иногда показывают даже кусками. То есть показывают саму развязку, но не показывают, что этому предшествовало. Так вот, что с ними там происходит, вот с этими случайными людьми в местах содержания?

Юрий Караев:

Они остыли там немножко, и мы не всегда даже начинаем административный процесс.

Марат Марков:

То есть вы разбираетесь?