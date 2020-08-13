Глава МВД о задержанных во время уличных акций: «С каждым разбираемся: что он делал, где стоял»

Новости Беларуси. Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился за травмы случайных людей на уличных акциях протеста.
Новости Беларуси. Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился за травмы случайных людей на уличных акциях протеста.
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Ещё одна уловка. Мы всё это читали в их Telegram-каналах, в их чатах, что «будем всё это делать в различных местах, растаскивать силы милиции и внутренних войск, чтобы они за нами бегали, чтобы они за нами задёргались». Они это всё обсуждали.
Тактика «цветной революции» новейшей предполагает такое типа мягкое, ненасильственное, чтобы тяжёло снаряжённые, вооружённые вот эти, в бронежилетах, в разгрузках, в берцах поездили, побегали по всем районам города, выдохлись, а мы будем их гонять и противостоять им не будем. Целые инструкции, что не будем противостоять открыто, не будем на них ломиться, это делают какие-то псевдознатоки нашей тактики.
Там кто-то служил поваром когда-то в роте самого материального обеспечения.
Караев: я всегда против любого насилия над журналистами. Будьте, пожалуйста, не такими легкомысленными
Марат Марков:
Я понимаю, это уже информационная война идёт, однозначно.
Юрий Караев:
Это информационная война.
Марат Марков:
Хорошо, но всё-таки, вот те люди, чьи родственники может быть даже случайно, некоторые попали к вам, я имею в виду, были задержаны… Сейчас очень много информации с разных сторон, её невозможно проверить, потому что сознательные фейки вбрасывают, это уже очевидно, потому что иногда показывают даже кусками. То есть показывают саму развязку, но не показывают, что этому предшествовало. Так вот, что с ними там происходит, вот с этими случайными людьми в местах содержания?
Юрий Караев:
Они остыли там немножко, и мы не всегда даже начинаем административный процесс.
Марат Марков:
То есть вы разбираетесь?
Юрий Караев:
Конечно, с каждым разбираемся: что он делал, где стоял, что про него, как говорится, было: бил – не бил, нападал – не нападал, активно противодействовал. Или, как говорится, «когда все побежали, и я побежал и попал под задержание». Стараемся отделить активных участников, провокаторов или тех, кто раздавал какие-то там средства противодействия.
Марат Марков:
То есть вы пытаетесь их разделить?
Юрий Караев:
Да.
Марат Марков:
И разделяете?
Юрий Караев:
Да.
Марат Марков:
Хорошо. Случайный человек. Если вы понимаете, что человек на видео (вы же анализируете и видео, как я понимаю, и фотографии, которые есть в отношении тех людей, которые задержаны), если вы видите, что человек действительно случайный, если действительно мирный, он не нападал и так далее, что с ним будет?
Юрий Караев:
Его нужно побыстрее отпускать. В предыдущую ночь сотрудники милиции, те, кто был занят в самой охране общественного порядка, не пошли спать, а поехали в центр изоляции правонарушителей на Окрестина и там всю ночь разбирались. И отпустили вот уже несколько сотен человек. Это работа бесконечно, беспрерывно продолжается.
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Марат Марков:
Под каким условием вы их отпускали? Были ли какие-то условия?
Юрий Караев:
Под честное слово, что он больше туда не придёт. Ни каких-то угроз ему, задаток с него не брали как залог. Под честное слово.
Марат Марков:
Люди просто обещают, что они не будут участвовать?
Юрий Караев:
Видно по поведению человека, что и он сожалеет, что туда попал, и я сожалею, что они туда попали. И не хочется этого всего.