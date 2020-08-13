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Юрий Караев: «Эти провокации направлены на то, чтобы мирное непричастное население притянуть на свою сторону»

13 августа 2020 23:02
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Новости Беларуси. За трое суток на правоохранителей совершили 11 наездов, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.   

Юрий Караев: «Эти провокации направлены на то, чтобы мирное непричастное население притянуть на свою сторону»-1

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:    
Я ещё скажу про то, что было на улицах. Десятого числа начались наезды. Всего за трое суток по республике на сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск было совершено 11 сознательных наездов. Я говорю не о том, что ДТП, где человек ехал и не заметил или дёрнулся, или перепутал педаль газа с педалью тормоза.

Сознательная попытка убийства. Это покушение на убийство, по сути. Он прекрасно представлял, как он собьёт человека. А вот то видео, где несколько человек как кегли разлетались, слава богу, что это всего лишь переломы и ушибы, а не смерти наших сотрудников.

Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих и ОМОНовцев.  

Марат Марков:  
Это сложно представить.  

Юрий Караев:  
Это естественное чувство человека: «Нас убивают, путём специальных наездов на автомобилях».  

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Юрий Караев: «Эти провокации направлены на то, чтобы мирное непричастное население притянуть на свою сторону»-4

Марат Марков:  
Это она из причин того, что милиция иногда «жестит»?  

Юрий Караев:  
Это не причина.

Я просто объясняю, как срабатывает сознание человека. Он напряжён, он идёт выполнять долг, он, конечно же, и измотан тоже всеми этими бессонными ночами. И тут наши некоторые добропорядочные граждане, прикрываясь, что не понял, не увидел, не знал, он видит цепочку сотрудников и он специально едет, чтобы кого-то опрокинуть, сбить. Не подчиняется законным требованиям сотрудника ГАИ остановиться, выйти, предъявить документы. Зажимает руку стеклом.  

Как-то пытались представить на одном из ресурсов, что сотрудник поднёс к голове водителя пистолет. А там же явно видно, что сотрудник пытался вытащить ключ зажигания, чтобы не было именно этого неожиданного движения.    

Юрий Караев: «Эти провокации направлены на то, чтобы мирное непричастное население притянуть на свою сторону»-7

Марат Марков:  
А на ваш взгляд, для чего эти провокации?  

Юрий Караев:  
Для того, чтобы была эскалация насилия. Породить к нам ненависть, вовлечь в это людей, которые до этого момента были вне политики, вне протестов, но их надо сделать своими сторонниками. На их глазах надо сделать так, чтобы сотрудник милиции выглядел злом и демоном. Им, в некоторых случаях, во многих случаях, это удаётся.

Вот эти провокации направлены на то, чтобы мирное непричастное население притянуть на свою сторону. Как мы и говорили –  манипулирование сознанием.

# Массовые беспорядки # общество # Юрий Караев # Марат Марков # Фотофакт

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