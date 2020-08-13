Юрий Караев: «Эти провокации направлены на то, чтобы мирное непричастное население притянуть на свою сторону»

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Я ещё скажу про то, что было на улицах. Десятого числа начались наезды. Всего за трое суток по республике на сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск было совершено 11 сознательных наездов. Я говорю не о том, что ДТП, где человек ехал и не заметил или дёрнулся, или перепутал педаль газа с педалью тормоза.

Сознательная попытка убийства. Это покушение на убийство, по сути. Он прекрасно представлял, как он собьёт человека. А вот то видео, где несколько человек как кегли разлетались, слава богу, что это всего лишь переломы и ушибы, а не смерти наших сотрудников.

Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих и ОМОНовцев.

Марат Марков:

Это сложно представить.

Юрий Караев:

Это естественное чувство человека: «Нас убивают, путём специальных наездов на автомобилях».

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