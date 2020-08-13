«Хочу взять эту ответственность на себя». Глава МВД извинился перед «случайными людьми, попавшими под раздачу»

Новости Беларуси. Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился за травмы случайных людей на уличных акциях протеста.

Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Я как-то подчёркивал в своём интервью, в своём комментарии, что за новейшую историю Беларуси мы ни разу не применяли никогда ни водомёты, ни слезоточивый газ, ни какие-то другие нелетальные средства, которыми мы оснащены. Всегда старались обходиться как можно меньше, как можно мягче. Ну, я вообще не кровожадный человек. И не хочу никакого насилия, все же – наши граждане. У всех – семьи, дети, да просто человеческая жизнь и здоровье каждого из нас. Министр внутренних дел Беларуси: «Технология «цветных революций» именно и предполагает маскировку под случайных людей» Марат Марков, ОНТ:

Вы ведь не будете отрицать, что всё-таки иногда сила могла быть применена не по адресу, да? Юрий Караев:

К сожалению. Марат Марков:

К сожалению, да. То есть вы подтверждаете, что это к сожалению?

Юрий Караев:

При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка, как я уже говорил выше, получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шёл, и на тех, кто оказался рядом, не ушёл вовремя и не сумел, как говорится, вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за вот это вот, как сейчас говорят, насилие, я как командир, как начальник, хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми. Юрий Караев: «К мирным протестам травля не имеет никакого отношения. Травля – это подлый приём» Марат Марков:

То есть вы допускаете, что случайные люди становятся заложниками этой ситуации? Юрий Караев:

Не то, что допускаю, я это вижу явно. Случайные люди, зеваки, любопытствующие, есть и случайные прохожие, которые шли из магазина или в магазин, как вот мне говорят – с дня рождения заходил в подъезд.