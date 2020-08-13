«Хочу взять эту ответственность на себя». Глава МВД извинился перед «случайными людьми, попавшими под раздачу»

Новости Беларуси. Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился за травмы случайных людей на уличных акциях протеста.
Новости Беларуси. Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился за травмы случайных людей на уличных акциях протеста.
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Я как-то подчёркивал в своём интервью, в своём комментарии, что
за новейшую историю Беларуси мы ни разу не применяли никогда ни водомёты, ни слезоточивый газ, ни какие-то другие нелетальные средства, которыми мы оснащены.
Всегда старались обходиться как можно меньше, как можно мягче. Ну, я вообще не кровожадный человек. И не хочу никакого насилия, все же – наши граждане. У всех – семьи, дети, да просто человеческая жизнь и здоровье каждого из нас.
Министр внутренних дел Беларуси: «Технология «цветных революций» именно и предполагает маскировку под случайных людей»
Марат Марков, ОНТ:
Вы ведь не будете отрицать, что всё-таки иногда сила могла быть применена не по адресу, да?
Юрий Караев:
К сожалению.
Марат Марков:
К сожалению, да. То есть вы подтверждаете, что это к сожалению?
Юрий Караев:
При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка, как я уже говорил выше, получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шёл, и на тех, кто оказался рядом, не ушёл вовремя и не сумел, как говорится, вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за вот это вот, как сейчас говорят, насилие, я как командир, как начальник, хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми.
Юрий Караев: «К мирным протестам травля не имеет никакого отношения. Травля – это подлый приём»
Марат Марков:
То есть вы допускаете, что случайные люди становятся заложниками этой ситуации?
Юрий Караев:
Не то, что допускаю, я это вижу явно. Случайные люди, зеваки, любопытствующие, есть и случайные прохожие, которые шли из магазина или в магазин, как вот мне говорят – с дня рождения заходил в подъезд.
Кстати, посмотрите, какова тактика провокации. Выстроиться возле магазина «Спектр». Естественно, тут всё понятно. Если силы правопорядка начнут разгонять, заранее понятно, что попадут под раздачу те, кто просто пришёл в магазин за покупками, выходят оттуда. Это так называемая маскировка под мирное население.
Марат Марков:
Хорошо, вот с этими мирными людьми, которые случайно попали, да? Что с ними будет дальше?
Юрий Караев:
Если они попали к нам, конечно же, мы должны их как можно быстрее отпускать, мы это уже начали делать, мы стараемся как можно большим количеством сотрудников. Поймите, очень много отвлечено на охрану правопорядка во всех районах города.