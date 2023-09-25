Делегация из Ленинградской области посетила мемориальный комплекс «Хатынь»

Обсудить новые векторы сотрудничества и укрепить деловые связи. Делегацию Ленинградской области встречали в центральном регионе. Первой точкой визита стал мемориальный комплекс «Хатынь», сообщили в программе «Мищина» на СТВ.

Сегодня Беларусь и Россию объединяет не только многостороннее взаимодействие, но и общая память. В знаковом для каждого белоруса месте гости познакомились с историей сожженной деревни. После – отдали дань уважения погибшим мирным жителям в годы Великой Отечественной войны. К вечному огню и монументу «Непокоренный человек» легли цветы.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области (Россия):

Нельзя забывать зверства фашизма, нацизма и не надо давать возможности это возрождать. Как раз для этого и нужны такие мемориалы. Для меня, например, очень важно, чтобы больше молодых людей сюда приходило. Да, в принципе, это все и строится для молодых людей, потому что мы-то знаем эту историю. Мы еще имели счастье слушать ту страшную, героическую историю от наших ветеранов, которых все меньше и меньше остается рядом с нами, как живых свидетелей страшной войны.

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:

Безусловно такие мероприятия и такие комплексы не оставляют равнодушным любого человека. Поэтому еще раз посмотрели, вспомнили об общей истории. Тем более это актуально уже с учетом текущего времени. Мы должны помнить об этом и передавать вот эту историю, историческую память нашим последующим поколениям.