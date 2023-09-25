Делегация из Ленинградской области посетила мемориальный комплекс «Хатынь»

Обсудить новые векторы сотрудничества и укрепить деловые связи. Делегацию Ленинградской области встречали в центральном регионе. Первой точкой визита стал мемориальный комплекс «Хатынь», сообщили в программе «Мищина» на СТВ.
Обсудить новые векторы сотрудничества и укрепить деловые связи. Делегацию Ленинградской области встречали в центральном регионе. Первой точкой визита стал мемориальный комплекс «Хатынь», сообщили в программе «Мищина» на СТВ.
Сегодня Беларусь и Россию объединяет не только многостороннее взаимодействие, но и общая память. В знаковом для каждого белоруса месте гости познакомились с историей сожженной деревни. После – отдали дань уважения погибшим мирным жителям в годы Великой Отечественной войны. К вечному огню и монументу «Непокоренный человек» легли цветы.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области (Россия):
Нельзя забывать зверства фашизма, нацизма и не надо давать возможности это возрождать. Как раз для этого и нужны такие мемориалы. Для меня, например, очень важно, чтобы больше молодых людей сюда приходило. Да, в принципе, это все и строится для молодых людей, потому что мы-то знаем эту историю. Мы еще имели счастье слушать ту страшную, героическую историю от наших ветеранов, которых все меньше и меньше остается рядом с нами, как живых свидетелей страшной войны.
Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Безусловно такие мероприятия и такие комплексы не оставляют равнодушным любого человека. Поэтому еще раз посмотрели, вспомнили об общей истории. Тем более это актуально уже с учетом текущего времени. Мы должны помнить об этом и передавать вот эту историю, историческую память нашим последующим поколениям.
Визит делегации Ленинградской области продлится до 27 сентября. Как ожидается, он принесет новые договоренности. Так, запланировано подписание документов о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. К слову, только с начала этого года товарооборот Минской области и российского региона превысил 90 миллионов долларов.