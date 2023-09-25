Юрий Горлов назначен Президентом инспектором по Гомельской области

Лукашенко – новому руководству на местах: компартии нет, все в ваших руках. Думайте, кто будет представлять вас в парламенте.

Новости Беларуси. Рабочая неделя Президента началась с кадрового понедельника. В списке 14 кандидатов на назначение и согласование. 10 приехали на разговор с главой государства лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, проблемных вопросов хватает в каждом регионе. Но Витебская, Могилевская и Гомельская области нуждаются в железном контроле. Именно на Гомельщину отправляется Юрий Горлов с новым портфелем – в должности помощника Президента.

Гомельский регион – один из самых крупных в стране, в том числе в вопросе промышленности. Здесь производят более 20 % всей продукции. Как подчеркнул Юрий Горлов, работы предстоит много, однако помощник Президента уверен, что найдет подход к подчиненным. К слову, кадровый вопрос сегодня первостепенен.