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Инцидент над Чёрным морем. Российский гражданский самолёт вынужденно изменил курс из-за разведчика НАТО

05 декабря 2021 16:34
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В Беларуси устанавливают подробности инцидента, который 4 декабря произошел на южных рубежах. Вертолет Вооруженных Сил Украины нарушил нашу государственную границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Инцидент над Чёрным морем. Российский гражданский самолёт вынужденно изменил курс из-за разведчика НАТО-1

Это произошло в районе пункта пропуска «Новая Рудня». Нарушение воздушного пространства зафиксировал Мозырский погранотряд. Отметим, в приграничных районах Украины проходили учения «Полесье» против проникновения нелегальных мигрантов. В маневрах, помимо пограничников, принимали участие Нацгвардия, полиция, сотрудники Службы безопасности Украины. Цель такого полета пока не установлена, но в любом случае Беларусь будет реагировать согласно ситуации.

Мозырский погранотряд: при случаях нарушения белорусские пограничники будут действовать крайне жёстко – подробности здесь.

Инцидент над Чёрным морем. Российский гражданский самолёт вынужденно изменил курс из-за разведчика НАТО-4

В то же время «Аэрофлот» и Росавиация подтвердили вынужденную смену курса гражданского самолета из-за самолета-разведчика НАТО. Борт Альянса пересекал установленный маршрут гражданского воздушного судна и не отвечал на запросы соответствующих органов. Российские авиавласти инициируют протест по инциденту, который произошел над Черным морем.

# Граница # общество # Сергей Павлов # Фотофакт

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