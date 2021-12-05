Инцидент над Чёрным морем. Российский гражданский самолёт вынужденно изменил курс из-за разведчика НАТО

В Беларуси устанавливают подробности инцидента, который 4 декабря произошел на южных рубежах. Вертолет Вооруженных Сил Украины нарушил нашу государственную границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это произошло в районе пункта пропуска «Новая Рудня». Нарушение воздушного пространства зафиксировал Мозырский погранотряд. Отметим, в приграничных районах Украины проходили учения «Полесье» против проникновения нелегальных мигрантов. В маневрах, помимо пограничников, принимали участие Нацгвардия, полиция, сотрудники Службы безопасности Украины. Цель такого полета пока не установлена, но в любом случае Беларусь будет реагировать согласно ситуации. Мозырский погранотряд: при случаях нарушения белорусские пограничники будут действовать крайне жёстко – подробности здесь.