Распад СССР, создание СНГ. Какие интеграции успешны, а какие в стадии полураспада и почему? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. И еще одна важная дата в истории нашей страны. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад Советского Союза и создание новой международной организации СНГ. Эпохальное событие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков не собираются ностальгировать, а вместе с экспертами обсудят политический и экономический фидбэк и оценят то, как строилась независимость. А еще обсудят актуальность формата Союза. Какие интеграции успешны? А какие в стадии полураспада и почему? Разбор для настоящих политических гурманов.