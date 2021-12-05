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Распад СССР, создание СНГ. Какие интеграции успешны, а какие в стадии полураспада и почему? Анонс ток-шоу «По существу»

05 декабря 2021 16:32
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Новости Беларуси. И еще одна важная дата в истории нашей страны. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад Советского Союза и создание новой международной организации СНГ. Эпохальное событие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков не собираются ностальгировать, а вместе с экспертами обсудят политический и экономический фидбэк и оценят то, как строилась независимость. А еще обсудят актуальность формата Союза. Какие интеграции успешны? А какие в стадии полураспада и почему? Разбор для настоящих политических гурманов.  

Включайте СТВ в понедельник, 6 декабря, в 18:30 и смотрите единственное ток-шоу в стране, которое выходит в прямом эфире.  

# СНГ # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков

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