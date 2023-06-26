Юлия Силипицкая о белорусских спортсменах: заходя на пьедестал, они понимают, что они несут свою страну

Кирилл Казаков, СТВ: Юль, тебе вопрос задам как человеку, который может социальный срез спортсменов, с которыми ты общаешься, показать. Два вопроса. Первый вопрос: насколько они действительно готовы выступать за Беларусь, но под нейтральным флагом? И второй вопрос: насколько даже вот такие куцые соревнования, хотя они для нас будут очень важными, особенно людям, которые не втянуты в спорт, журналистам, как Игры страны СНГ, они нужны? Потому что не все страны мира участвуют, как в Олимпиаде. Но вот насколько они важны?

Юлия Силипицкая, автор и ведущая программы «Спорттаймер» на СТВ, спортивный журналист:

Говорю, да, со спортсменами в личных беседах, мне очень нравится, когда они говорят: ведь у нас же Беларусь вот здесь, вот здесь. То есть ребята, которые идут на свой результат, которые понимают, что они поедут на международный турнир, это будет чемпионат мира, чемпионат Европы, даже просто международный турнир, они едут туда представлять свою страну. Да, к сожалению, вот таким образом, но заходя на пьедестал, они понимают, что они несут свою страну вот так вот. Поэтому в большинстве случаев, да какие большинства, со всеми, с кем я разговаривала, они готовы, и они представляют свою страну таким образом. И, наверное, честь им и хвала, но еще хочу сказать, что в спорте же существуют микроциклы и макроциклы подготовки, и олимпийский цикл состоит из четырехлетнего такого отрезка. И когда тренерский штаб составляет план, у них уже план не только вот на здесь и сейчас, у них уже план вот сюда, в подводку к чемпионату мира, который лицензионный, у некоторых по-разному, и к Олимпийским играм. То есть они выстраивают физиологию. И вот так вот они выстроили на четыре года и дошли до определенного среднего звена, и здесь бросить, это рушится весь четырехлетний цикл. Поэтому с этой стороны тоже мы должны смотреть, что если ребята идут, они понимают умом еще и с точки зрения науки, физики, что они могут. Ну не просто так государство вкладывает в них деньги, им же надо каким-то образом показать, что и как.

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