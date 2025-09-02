История белорусского спорта – побывали в интерактивном Музее олимпийской славы
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. Это программа «Минск и минчане» о жизни любимой столицы в нашем традиционном хит-параде самых интересных фактов и новостей.
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Добро пожаловать в сердце олимпийского движения! Здесь оживает история белорусского спорта. Музей Национального олимпийского комитета – интерактивная площадка, где каждый может прикоснуться к наследию и почувствовать себя чемпионом.
Полина Игнатенко, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Первый Музей физической культуры и спорта был создан еще в 1985 году. Находился он в самом центре нашей прекрасной столицы, на проспекте Независимости, в здании бывшего Института физической культуры. Новый сильный импульс был дан уже немножечко позже. На базе Музея физической культуры и спорта был создан Музей олимпийской славы, который через какое-то время переехал в нашу штаб-квартиру.
Музей был основан в 2006 году, и его история неразрывно связана с историей самого НОК. Здесь бережно хранят самые ценные награды белорусских спортсменов. Поднимаясь на купол, посетители совершают путешествие во времени. Перед ними портреты всех наших олимпийских чемпионов. Особое место в экспозиции занимает уникальная коллекция вымпелов.
Особый восторг у гостей вызывает интерактивная зона. На стрелковом лазерном тренажере можно испытать свою меткость, а настоящая легкоатлетическая дорожка позволяет посоревноваться в беге или метании копья, не выходя из зала.
Екатерина Серых, ведущий специалист отдела информации Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Есть Xbox Kinect, где представлена и легкая атлетика, и бокс, и настольный теннис. Появился велосипед, где каждый может себя попробовать настоящим велогонщиком. Попробовать покрутить педали с усилием, потому что задается специальная программа, которая позволяет ребенку попробовать себя именно как спортсмена. Конечно, у нас появились очки виртуальной реальности. На самом деле очень сложно, потому что ребята сегодня пробовали себя. Там нужна и координация, и действительно ты погружаешься. Некоторые начинаю терять равновесие, там нужна страховка.
Подробности в видео.