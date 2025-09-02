История белорусского спорта – побывали в интерактивном Музее олимпийской славы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. Это программа «Минск и минчане» о жизни любимой столицы в нашем традиционном хит-параде самых интересных фактов и новостей. Какие экзотические фрукты можно увидеть в Институте плодоводства – рассказал специалист. Добро пожаловать в сердце олимпийского движения! Здесь оживает история белорусского спорта. Музей Национального олимпийского комитета – интерактивная площадка, где каждый может прикоснуться к наследию и почувствовать себя чемпионом.

Полина Игнатенко, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Первый Музей физической культуры и спорта был создан еще в 1985 году. Находился он в самом центре нашей прекрасной столицы, на проспекте Независимости, в здании бывшего Института физической культуры. Новый сильный импульс был дан уже немножечко позже. На базе Музея физической культуры и спорта был создан Музей олимпийской славы, который через какое-то время переехал в нашу штаб-квартиру.

Музей был основан в 2006 году, и его история неразрывно связана с историей самого НОК. Здесь бережно хранят самые ценные награды белорусских спортсменов. Поднимаясь на купол, посетители совершают путешествие во времени. Перед ними портреты всех наших олимпийских чемпионов. Особое место в экспозиции занимает уникальная коллекция вымпелов.

Особый восторг у гостей вызывает интерактивная зона. На стрелковом лазерном тренажере можно испытать свою меткость, а настоящая легкоатлетическая дорожка позволяет посоревноваться в беге или метании копья, не выходя из зала.