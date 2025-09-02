Игорь Сергеенко и делегация Минобороны представляли Беларусь на праздничном параде во Вьетнаме

Вьетнам отмечает 80-летие Августовской революции и День независимости. Поздравляя руководство и народ этой страны, глава нашего государства подчеркнул , что укрепление тесных связей с Вьетнамом как главным партнером в Юго-Восточной Азии – безусловный приоритет Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ханое 2 сентября по случаю праздника прошел парад. По поручению Александра Лукашенко в качестве почетного гостя от Беларуси на нем был председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Во Вьетнам направилась и делегация Министерства обороны.

Леонид Касинский, помощник министра – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси: Вьетнамцы, как и белорусский народ, в принципе практически всю свою историю боролись за суверенитет, за независимость, чтобы принимать решения самим и в интересах своего народа. Непосредственно сотрудничество в военной сфере с Вьетнамом с каждым годом наращивается, увеличивается. Мы видим в этом большой вектор на будущее в интересах укрепления военной безопасности двух государств .

На параде была продемонстрирована самая современная военная техника, включая широкий спектр танков, ракет, вертолетов и истребителей. В нем приняли участие тысячи вьетнамских солдат и военнослужащие из других стран.

Вьетнам переживает экономический и технологический рывок, о чем свидетельствует его активное развитие в последние годы. Наши отношения с этой страной основаны на давних связях и взаимном стремлении к расширению сотрудничества в различных сферах, включая экономику, торговлю, культуру и образование.