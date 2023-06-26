«Работы будут выполнены в полном объёме». Когда жителям Большого Тростенца починят дорогу?

Новости Беларуси. Разбитая подвеска, затопленные участки, отсутствие тротуаров. Ежедневно жителям деревни Большой Тростенец приходится преодолевать дорожные препятствия. До школы больше километра, а владельцам авто проехать по этой улице крайне сложно. Местные от такой жизни устали и обратились на горячую линию нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арина Верховская узнала, когда в Большом Тростенце появится новое покрытие.

Десятки ям, ухабы и выбоины. Кто знает эту улицу, объезжает стороной, кто не знает, едет прямо, рискуя подвеской.

Александр Матусевич, житель деревни Большой Тростенец:

Это защита машины. Она старая. Здесь и бамперы валяются, и защиты. Здесь друг друга толкаем, вытаскиваем этими шнурами. Когда морозит, здесь ямы эти – кочка на кочке. Повалилась машина – и ее вытянуть невозможно. Мы собираемся здесь и толкаем, новую машину цепляем – и другая заседает!

Ежедневно жителям деревни Большой Тростенец приходится преодолевать полосу препятствий. Который год местные жалуются на ужасное состояние дороги. Спустя 40 лет использования от асфальтового покрытия не осталось и следа. Вот уже десяток лет жители деревни обивают пороги различных инстанций, постоянно напоминают представителям власти и ответственным службам о своей проблеме.

Наталья Соболевская, жительница деревни Большой Тростенец:

Мы переехали сюда в 2007 году. Я тоже начинала борьбу за дороги, за чистоту, за все остальное. Мой муж активно принимал участие. Завозили старый щебень, ненужный, песок или еще что-то, чтобы выровнять вот эти вот ямы. Вот видите: тут яма, тут яма и так далее.

Валентина Рабушко, жительница деревни Большой Тростенец:

Сколько писали, какие собрания ни собирали и куда только ни писали. Каждый год обещают. Грейдер прошёл, дорогу заровнял, и опять мы ждем, когда нам хоть какой-нибудь асфальт положат.

Из-за плохой дороги сюда с трудом добираются машины скорой помощи. А службы доставок и такси вовсе отказываются приезжать. С приходом осени ситуация только усугубляется. После дождя дорога превращается в огромную лужу с выбоинами, по которым проедет не каждая машина. А местным жителям в таких условиях добраться домой сухими невозможно.

Светлана Хаметова, жительница деревни Большой Тростенец:

В школу приходят учителя, беспокоятся. Это что, ты откуда такой пришел. А он говорит: «Ехала машина, меня облила и все». Вот такие проблемы.

Роман Хаметов, житель деревни Большой Тростенец:

Лично сам ходил, собирал подписи с каждого дома. У нас было 300 домов подписей. Половину сделали, половину не доделали.

Председатель Новодворского сельсовета от личной встречи отказался. В телефонном разговоре рассказал лишь, что ремонт дороги запланирован в этом году. А вот в «Минрайгорремавтодор» заверили, что работы начнутся в ближайшие три месяца.

Алексей Коверко, заместитель директора по благоустройству ГП «Минрайгорремавтодор»:

На сегодняшний день по улице Новая деревни Большой Тростенец есть уже проект, согласно которому будут выполняться работы по покрытия и по обеспечению водоотвода. Согласно плану работ, с июля по сентябрь 2023 года эти работы будут выполнены в полном объеме.