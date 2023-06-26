Почему для МКАДа нужны особенные растения и как законно озеленить дворовую территорию? Рассказали в «Минскзеленстрое»

Среди показателей качества жизни в городах наличие растительности занимает одно из первых мест, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Зеленые насаждения очищают и увлажняют воздух, снижают силу ветра и уменьшают уровень шума, создают благоприятные условия для отдыха людей и обитания животных.

Сергей Шуманский, ведущий:

Озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий позволяет уменьшить их вредное воздействие на жилые кварталы города, но, помогая людям, нередко растения сами страдают и даже погибают из-за сложных городских условий или по вине человека. Почему важно сохранять озелененные территории и насколько зеленая белорусская столица? Об этом и не только поговорили с руководителем службы по благоустройству «Минскзеленстрой» Екатериной Короткиной. Сергей Шуманский:

Насколько зеленый Минск в том плане, что у нас высаживается? Где и в каком количестве? Где и какие зеленые насаждения высаживают в Минске?

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Ежегодно предприятия системы «Минскзеленстроя» высаживают около 60 тысяч деревьев и где-то 250-300 тысяч кустарников. То есть самый благоприятный период – это осенний, потому что весной это срок где-то две недели, потому что после зимы и до распускания листьев нам нужно успеть высадить эти зеленые насаждения. Допустим, в этом году мы в весенний период высадили уже где-то 20 тысяч деревьев и около 100 тысяч кустарников. К озеленению я бы еще отнесла цветочное оформление города. В соответствии с тем, что мы ежегодно уменьшаем количество однолетних цветочных растений, тем самым экономим бюджетные деньги. Допустим, в том году мы высаживали где-то 1 миллион 670 тысяч однолетних цветочных растений. В этом году у нас план составлял около 1,4 миллиона. То есть ежегодно мы уменьшаем ориентировочно на 25 %, на 10 %. Но в соответствии с уменьшением однолетних мы увеличиваем высадку многолетних цветочных растений. В том году мы высадили 100 тысяч многолетников. В этом году у нас план по высадке – 120 тысяч многолетних растений. На сегодня мы около 40 тысяч уже высадили. Работы по посадке многолетников продолжаются и завершатся в осенний период. Сергей Шуманский:

Если быть внимательными, замечать, то в разных частях города, на разных улицах, проспектах, в сравнении с кольцевой дорогой, высадки разные – деревья, кустарники. Почему на проспектах и МКАД растут разные растения?

Екатерина Короткина:

Вы правы, разные. Во-первых, деревья в первую очередь высаживаются в места отпада, где, допустим, дерево высохло. И на это место после корчевки пня мы высаживаем новое дерево вдоль улиц в соответствии с рекомендацией Центрального ботанического сада, в соответствии с методическими рекомендациями Института экспериментальной ботаники. Рекомендовано высаживать вдоль проезжей части ясень. Ранее это была липа, но в течение каких-то пару лет показалось, что липа себя хуже чувствует, поэтому с прошлого года мы начали высаживать ясени. Они, конечно, пробуждаются позже на недельки две-три, чем остальные деревья, но этим же они лучше выходят в лиственное состояние. Что касается парков, скверов, там мы высаживаем более декоративные растения. Это могут быть и разные сакуры (сейчас очень модно), и кустарники. Красиво цветущие – это вейгелы, гортензии. То есть то, что боится соли, но они наиболее декоративные. В парках и меньше используются песчано-соляные смеси. Конечно, на проезжей части от этого никуда не деться, поэтому более солеустойчивые растения. Что касается МКАДа, там кольцевая дорога, куча машин и так далее. Реагенты применяются очень активно в зимний период, поэтому там также высаживаем ясени, ели, но ели в основном колючие. Если используем где-то, то ель обыкновенную, и это под пологом леса. Кустарники – сосна горная, можжевельник, спирея. Спиреи очень устойчивые к антропогенным нагрузкам, солеустойчивые. И различные кустарники – это дерен, роза морщинистая. Сергей Шуманский:

Раз вы затронули тему соли, различные реагенты, которыми обрабатываются дороги, легко заметить, что в городе и где-то на природе деревья совсем по-другому себя ведут. В городе они немного раньше начинают желтеть, листья сбрасывать. Наверняка какой-то особенный уход за ними нужен? Какой уход нужен за растениями во время использования реагентов?

Екатерина Короткина:

Да, однозначно, уход нужен. Без ухода, конечно, не обходится. Мы ежегодно разрабатываем план мероприятий по защите растений. Разрабатываем, утверждаем. В этот план входит первым делом пролив зеленых насаждений после зимнего периода. То есть мы активно проливаем растения, чтобы они быстрее зазеленели и так далее. Далее идут различные подкормки, тоже в зависимости – апрель, май, поддерживающий и так далее. Они различного характера и комплекса. Подготовка к зиме – мы стволы деревьев, которые произрастают вдоль проезжей части, обматываем спанбондом. То есть мы защищаем от паров соли, от попадания при очистке снега реагентов на стволы деревьев. Соответственно, до зимнего периода мы обматываем, после зимнего периода мы снимаем эти защитные мероприятия и точно так же проливаем, обмываем стволы деревьев. Допустим, на бульваре Ленина мы еще используем такие защитные щиты, которые защищают хвойную изгородь от проезжей части. Сергей Шуманский:

Вы сказали про бульвар Ленина, у нас в сюжете был эпизод про улицу Ленина, где жильцы нам звонили и жаловались на то, что там спиливают здоровые деревья. В принципе, по Минску такие обращения есть. Как вообще происходит выборка деревьев для спиливания? Вроде бы оно здоровое, зеленое. Но по какому принципу выбирается и для чего это нужно? Как выбирают деревья для спиливания в Минске?

Екатерина Короткина:

Мы не можем категорически спиливать здоровые деревья, потому что мы же «Минскзеленстрой». А предприятие «Минскзеленстрой» – это защитники зеленых насаждений, то есть не увязывается абсолютно. Для того чтобы определить, здоровое это дерево или больное, мы собираем пакет документов, направляем в администрацию района, там комиссия рассматривает, в том числе во главе эколога административного района. Эколог выезжает на место и смотрит. Вообще, показателей, почему должно быть удалено дерево, множество. Эти все признаки описаны в законе о растительном мире. Может быть все что угодно: и стволовая гниль проверяется разными механизмами, и наклон дерева больше 30 градусов – оно уже опасное. Усыхание ветвей в процентах и так далее. Если говорить про деревья, которые удаляются, грубо говоря, массово, это однозначно территория, которая идет под застройку. Здесь деревья могут удаляться. Но в соответствии с законом о растительном мире там полагаются компенсационные выплаты либо компенсационные посадки. То есть лицо, которому необходимо удалить деревья, как правило, это застройщик или заказчик, эти все компенсационные выплаты он погашает в бюджет до удаления объекта растительного мира. Размер выплат зависит от породы, от вида зеленого насаждения, от количества, качественного состояния, от показателей диаметра на высоте 1,3 метра. Что касается выплаты, там умножаются на коэффициенты различные, то есть где это дерево произрастает, на какой территории. А если невыплата, тогда идут компенсационные посадки. Посадки компенсационные, как правило, высаживаются на территории того района, на котором убираются эти деревья. Если такую территорию не нашли, разрешается высадить на территорию другого района. Как правило, в первую очередь высаживают на территории того района, где будет застройка.

Сергей Шуманский:

Могут ли сейчас жильцы сами посадить какое-то деревце вместо спиленного либо, как происходит во многих дворах, озеленение руками особо активных жителей? Это вообще законно либо надо где-то что-то согласовывать? Как жители столицы могут сами высадить растения во дворе? Алгоритм действий Екатерина Короткина:

Конечно, нужно согласовывать. Это не то что незаконно, это и опасно. То есть любая высадка подразумевает выкопку. Чтобы выкопать и посадить дерево, для дерева нужна площадь, грубо говоря, 60 на 60, если брать квадрат, и глубиной 60. Не каждый житель выкопает. Мы начнем копать – мало ли, какие-то сети проходят? Хорошо, если водопровод, а если электросети и так далее? То есть житель должен понимать, что любое внедрение в землю карается законом. Без разрешения этого делать нельзя. Если житель хочет, инициативный житель и так далее, есть субботники, как весенние, так осенние, можно обращаться. Как правило, как раз активизируются жильцы в этот период. То есть в летний период таких вопросов нет. В любой «Зеленстрой» административного района. «Минскзеленстрой», оставить заявку, пожелания. Место, конечно, найдется. Очень много жильцов хотят высаживать на дворовую территорию. Хорошо, в таком случае обращаемся, заходим на сайт Мингорисполкома, на сайт любой администрации административного района. Портал «Зеленый двор вместе!» Еще никому не отказали по закону. Если там нет территории под застройки либо там коммуникации позволяют посадить эти растения, оставляем заявку. Есть уже готовые схемы, то есть житель может сам залезть, посмотреть, в каком районе, на какую территорию он может прийти, но с представителем зеленстроя, потому что нужна технология посадки: как правильно выкопать посадочную яму, как правильно посадить дерево, потому что это тоже важно.

Сергей Шуманский:

А вот ситуация обратная. Например, жители видят, что у них дерево аварийное, по какой-то причине представляет опасность и считают, что его нужно спилить. Какой тогда алгоритм действий? Екатерина Короткина:

Обращаемся территориально, к кому относится территория. Если житель не знает, какой «Зеленстрой» или там ЖКХ района, то в администрацию. Администрация направит заявку письменную, электронную – неважно, выйдет тот же эколог, обследует дерево. И если это дерево действительно опасно, как считает житель, значит, будет выдано заключение той организации, к которой относится это дерево. Соответственно, приняты меры по спиливанию, если есть заключение, либо отказ, если это дерево живое и здоровое. Сергей Шуманский:

Чистый город, утопающий в цветах и зелени, комфортный для жизни, наверняка хочет видеть каждый из нас. Потому, чтобы действительно сделать свой вклад в экологию, важно не критиковать кого-то, а просто лично принять участие в озеленении. Ведь только совместные усилия горожан и властей помогут сохранить зеленое богатство наших городов. А это, как известно, залог здоровья и хорошего настроения для всех людей.