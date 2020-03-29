Юлия Огнева: «Закрыли границы, выгнали на улицы миллионы работников. А потом начали кричать об экономическом кризисе. Так это коронавирус всему виной?»

Новости Беларуси. Представьте ситуацию: компаниям на государственном уровне предлагается перестать работать. Из-за карантина ли, из-за чрезвычайной ситуации, из-за объявленных выходных дней – не так важно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На какой-то срок, а на какой – никто толком ответить не может. Почему? Потому что коронавирус.

Юлия Огнева, СТВ:

Думаете, этому обрадуются руководители компаний, которым неизбежно в такой ситуации придется вводить антикризисные меры? Не говоря уже о подчиненных, для которых работа – это прежде всего возможность кормить семьи.

Юлия Огнева:

А ведь именно так произошло практически во всем мире. Сначала закрыли границы, остановили работу производств, парализовали торговлю, выгнали на улицы миллионы работников. А потом вдруг начали кричать о надвигающемся экономическом кризисе, который может затмить собой все предыдущие. Так это коронавирус всему виной? Или страх и паника? И, может быть, еще что-то, о чем мы наверняка узнаем, но позже. И вот уже глава Белого дома Дональд Трамп призывает американцев выйти на работу, чтобы спасти экономику.

Юлия Огнева:

Жаир Болсонару, президент Бразилии, требует покончить с карантинными мерами, с концепцией «выжженной земли». И это только сильные мира сего. Про людей от бизнеса и говорить нечего: драконовские меры отдельных стран поставили их на грань выживания.

Юлия Огнева:

Вот и получается, что мировые лидеры хоть пока и не поголовно, но уже начали приходить к решениям, которые Александр Лукашенко принял в самом начале распространения коронавируса. И был единственным. Единственным, кто сразу же призвал успокоиться и продолжать работать, учиться, отдыхать – в общем, продолжать жить. Но при этом сделать все возможное и даже невозможное, чтобы не допустить распространения вируса. Чтобы быть здоровыми. Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19