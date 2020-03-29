Юлия Огнева: «Закрыли границы, выгнали на улицы миллионы работников. А потом начали кричать об экономическом кризисе. Так это коронавирус всему виной?»
Новости Беларуси. Представьте ситуацию: компаниям на государственном уровне предлагается перестать работать. Из-за карантина ли, из-за чрезвычайной ситуации, из-за объявленных выходных дней – не так важно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На какой-то срок, а на какой – никто толком ответить не может. Почему? Потому что коронавирус.
Юлия Огнева, СТВ:
Думаете, этому обрадуются руководители компаний, которым неизбежно в такой ситуации придется вводить антикризисные меры? Не говоря уже о подчиненных, для которых работа – это прежде всего возможность кормить семьи.
Юлия Огнева:
А ведь именно так произошло практически во всем мире. Сначала закрыли границы, остановили работу производств, парализовали торговлю, выгнали на улицы миллионы работников. А потом вдруг начали кричать о надвигающемся экономическом кризисе, который может затмить собой все предыдущие. Так это коронавирус всему виной? Или страх и паника? И, может быть, еще что-то, о чем мы наверняка узнаем, но позже.
И вот уже глава Белого дома Дональд Трамп призывает американцев выйти на работу, чтобы спасти экономику.
Юлия Огнева:
Жаир Болсонару, президент Бразилии, требует покончить с карантинными мерами, с концепцией «выжженной земли». И это только сильные мира сего. Про людей от бизнеса и говорить нечего: драконовские меры отдельных стран поставили их на грань выживания.
Юлия Огнева:
Вот и получается, что мировые лидеры хоть пока и не поголовно, но уже начали приходить к решениям, которые Александр Лукашенко принял в самом начале распространения коронавируса. И был единственным. Единственным, кто сразу же призвал успокоиться и продолжать работать, учиться, отдыхать – в общем, продолжать жить. Но при этом сделать все возможное и даже невозможное, чтобы не допустить распространения вируса. Чтобы быть здоровыми.
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Юлия Огнева:
Помните, как дружно обсуждали шутку белорусского лидера о том, что поле и трактор всех вылечат? Не думаю, что не поняли суть образного выражения. Все же умные люди. Просто тогда так было занятнее, что ли. А сейчас сами готовы сесть на любой трактор и даже стать за плуг, только бы последствия принятых ранее решений были не столь разрушительными.