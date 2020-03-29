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Этот человек из Индии приютил белорусов, которые не могли вернуться домой: «Они были беспомощны»

29 марта 2020 18:39
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Новости Беларуси. Все мы сопереживали 60 белорусским туристам, что застряли в Гоа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Визы и деньги на исходе, авиасообщение закрыто. На неделе они вернулись в Беларусь.

Этот человек из Индии приютил белорусов, которые не могли вернуться домой: «Они были беспомощны»-1

Яна Шипко, корреспондент:
А мы разыскали человека, который помог, но скромно остался в тени. Пунит бесплатно приютил всех гостей в своих отелях. Вот это точно: мир не без добрых людей.

Этот человек из Индии приютил белорусов, которые не могли вернуться домой: «Они были беспомощны»-4

Пунит Морджим, владелец сети отелей (Индия):
Это время помогать людям, тяжелое для всех. Они были беспомощны, вдалеке от дома. Это вопрос ответственности. Сейчас мы особенно должны быть добрее.

Этот человек из Индии приютил белорусов, которые не могли вернуться домой: «Они были беспомощны»-7

Этот человек из Индии приютил белорусов, которые не могли вернуться домой: «Они были беспомощны»-9

Этот человек из Индии приютил белорусов, которые не могли вернуться домой: «Они были беспомощны»-11

Этот человек из Индии приютил белорусов, которые не могли вернуться домой: «Они были беспомощны»-13

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# Коронавирус # общество # Яна Шипко # Пунит Морджим # Фотофакт

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