Этот человек из Индии приютил белорусов, которые не могли вернуться домой: «Они были беспомощны»

Новости Беларуси. Все мы сопереживали 60 белорусским туристам, что застряли в Гоа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Визы и деньги на исходе, авиасообщение закрыто. На неделе они вернулись в Беларусь.

Яна Шипко, корреспондент:

А мы разыскали человека, который помог, но скромно остался в тени. Пунит бесплатно приютил всех гостей в своих отелях. Вот это точно: мир не без добрых людей.