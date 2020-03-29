Этот человек из Индии приютил белорусов, которые не могли вернуться домой: «Они были беспомощны»

Новости Беларуси. Все мы сопереживали 60 белорусским туристам, что застряли в Гоа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Визы и деньги на исходе, авиасообщение закрыто. На неделе они вернулись в Беларусь.
Новости Беларуси. Все мы сопереживали 60 белорусским туристам, что застряли в Гоа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Визы и деньги на исходе, авиасообщение закрыто. На неделе они вернулись в Беларусь.
Яна Шипко, корреспондент:
А мы разыскали человека, который помог, но скромно остался в тени. Пунит бесплатно приютил всех гостей в своих отелях. Вот это точно: мир не без добрых людей.
Пунит Морджим, владелец сети отелей (Индия):
Это время помогать людям, тяжелое для всех. Они были беспомощны, вдалеке от дома. Это вопрос ответственности. Сейчас мы особенно должны быть добрее.