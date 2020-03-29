Белорусский футбол уже смотрят в 10 странах: «Многие говорят, что не видели такого никогда»

Новости Беларуси. Мы не могли удержаться, чтобы не побывать на футболе. Все-таки о нем сейчас говорит весь мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусский чемпионат единственный из европейских не отменили из-за пандемии.
Новости Беларуси. Мы не могли удержаться, чтобы не побывать на футболе. Все-таки о нем сейчас говорит весь мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусский чемпионат единственный из европейских не отменили из-за пандемии.
Яна Шипко, корреспондент:
Физкульт-привет от белорусских футболистов. Наш протест против пандемии, ну или просто способ порадовать болельщиков.
Их сегодня, кстати, даже больше обычного – матч принципиальный. Давайте спросим у них самих.
Не боитесь коронавируса?
Не то что боюсь. Я переживаю за своих близких. И всем советую: берегите себя и относитесь к этому серьезно. Я пришел сюда потому, что люблю футбол.
Впервые в истории права на трансляцию продали за рубеж. Матчи смотрят уже в 10 странах, а ставки делают по всему миру.
Артем Ануфриев, футбольный болельщик (Россия):
После того, как начались трансляции чемпионата, мне звонят многие друзья, знакомые. Задают интересные вопросы. Допустим, видел ли я легендарного болельщика-баяниста во время матча «Ислочь» – «Неман»? Многие говорят, что не видели такого никогда, как пять пенальти в матче «Слуцка» и «Славии».
Читайте также:
Представитель ВОЗ: свою роль сыграло то, что в Беларуси меры приняты на раннем этапе возникновения эпидемии
Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19
Первая заболевшая коронавирусом белоруска всё ещё на карантине. «Так далеко от семьи я, наверное, не была ни разу в жизни»