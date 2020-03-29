Белорусский футбол уже смотрят в 10 странах: «Многие говорят, что не видели такого никогда»

Новости Беларуси. Мы не могли удержаться, чтобы не побывать на футболе. Все-таки о нем сейчас говорит весь мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусский чемпионат единственный из европейских не отменили из-за пандемии.

Яна Шипко, корреспондент:

Физкульт-привет от белорусских футболистов. Наш протест против пандемии, ну или просто способ порадовать болельщиков.

Их сегодня, кстати, даже больше обычного – матч принципиальный. Давайте спросим у них самих. Не боитесь коронавируса?

Не то что боюсь. Я переживаю за своих близких. И всем советую: берегите себя и относитесь к этому серьезно. Я пришел сюда потому, что люблю футбол.

Впервые в истории права на трансляцию продали за рубеж. Матчи смотрят уже в 10 странах, а ставки делают по всему миру.