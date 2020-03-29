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Белорусский футбол уже смотрят в 10 странах: «Многие говорят, что не видели такого никогда»

29 марта 2020 17:53
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Новости Беларуси. Мы не могли удержаться, чтобы не побывать на футболе. Все-таки о нем сейчас говорит весь мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусский чемпионат единственный из европейских не отменили из-за пандемии.

Белорусский футбол уже смотрят в 10 странах: «Многие говорят, что не видели такого никогда»-1

Белорусский футбол уже смотрят в 10 странах: «Многие говорят, что не видели такого никогда»-3

Яна Шипко, корреспондент:
Физкульт-привет от белорусских футболистов. Наш протест против пандемии, ну или просто способ порадовать болельщиков.

Белорусский футбол уже смотрят в 10 странах: «Многие говорят, что не видели такого никогда»-6

Их сегодня, кстати, даже больше обычного матч принципиальный. Давайте спросим у них самих.

Не боитесь коронавируса?

Белорусский футбол уже смотрят в 10 странах: «Многие говорят, что не видели такого никогда»-9

Не то что боюсь. Я переживаю за своих близких. И всем советую: берегите себя и относитесь к этому серьезно. Я пришел сюда потому, что люблю футбол.

Белорусский футбол уже смотрят в 10 странах: «Многие говорят, что не видели такого никогда»-12

Впервые в истории права на трансляцию продали за рубеж. Матчи смотрят уже в 10 странах, а ставки делают по всему миру.

Белорусский футбол уже смотрят в 10 странах: «Многие говорят, что не видели такого никогда»-15

Артем Ануфриев, футбольный болельщик (Россия):
После того, как начались трансляции чемпионата, мне звонят многие друзья, знакомые. Задают интересные вопросы. Допустим, видел ли я легендарного болельщика-баяниста во время матча «Ислочь» – «Неман»? Многие говорят, что не видели такого никогда, как пять пенальти в матче «Слуцка» и «Славии».

Белорусский футбол уже смотрят в 10 странах: «Многие говорят, что не видели такого никогда»-18

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# Коронавирус # Яна Шипко # Артем Ануфриев # Фотофакт

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